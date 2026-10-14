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एलन मस्क को क्यों घूसे मारना चाहते हैं मध्यप्रदेश के भाजपा सांसद?

Janardan Mishra Elon Musk Statement: रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने मंच से एलन मस्क को लेकर दिया बड़ा बयान, बोले- अगर शर्त मानी तो मस्क इंडिया में उलाऊ वरना ठुकराऊ।
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रीवा

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Shailendra Sharma

Oct 14, 2026

Janardan Mishra

bjp sansad janardan mishra elon musk punch remark, भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा (Source-Janardan Mishra Facebook page)

Rewa Janardan Mishra Elon Musk Statement: मध्यप्रदेश की रीवा लोकसभा सीट से सांसद जनार्दन मिश्रा एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार जनार्दन मिश्रा ने एलन मस्क को आड़े हाथों लिया है और उसे दो घूंसे मारने की तक बात कही है। रीवा में एक कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल की मौजूदगी में सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि- 56 इंच सीना वाले को कोई झुका नहीं सकता। जनार्दन मिश्रा ने ये भी कहा कि दो घूंसा मारूंगा तो मस्क भाग जाएगा।

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Updated on:

14 Oct 2026 04:53 pm

Published on:

14 Oct 2026 04:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / एलन मस्क को क्यों घूसे मारना चाहते हैं मध्यप्रदेश के भाजपा सांसद?

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