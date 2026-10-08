रीवा में आधी रात को बिना ड्राइवर सड़क पर दौड़ी बाइक, CCTV फुटेज देखकर उड़े लोगों के होश!

शर्मा ने यह भी बताया कि उनके भांजे ने सीसीटीवी का एक फुटेज मजाक के रूप में अपने दोस्तों को शेयर किया था, जिसमें उसने बताया था कि एक बाइक बगैर चालक के जाते हुए कैमरे में कैद हुई है। जबकि भांजे को दूसरे वीडियो के बारे में जानकारी नहीं थी, जिसमें कोई चालक नजर आ रहा था। यह वीडियो वायरल होने के बाद विवेक कुमार शर्मा ने सभी से अपील की है कि लोग इसे देखकर हैरान न हों। विवेक कुमार शर्मा ने लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि यह टेक्नॉलाजी का एक ग्लीच हो सकता है। शर्मा ने यह दोनों ही वीडियो उपलब्ध करवाए हैं।