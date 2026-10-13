एमपी में शहरी विकास को मिलेगी नई रफ्तार, इंदौर में होगी अर्बन कॉन्क्लेव-2026

कॉन्क्लेव में शहरी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी), ग्रीन बॉन्ड, म्युनिसिपल बॉन्ड, अर्बन चैलेंज फंड और अन्य विकल्पों पर भी चर्चा होगी। सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश की संभावनाओं पर विचार होगा। इसपर नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे का कहना है कि, आयोजन का उद्देश्य प्रदेश में निवेश, नवाचार, आधुनिक तकनीक और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। इसके लिए निवेशकों, स्टार्टअप्स और युवाओं को भी सहभागिता निभाने की अपील की गई है। इसके लिए इच्छुक प्रतिभागी ugconclave.mp.gov.in पर ऑनलाइन पंजीयन भी कर सकते हैं।