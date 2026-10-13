एमपी में बिजली कटौती पर विपक्ष का हमला, उमंग सिंघार ने सरकार की खींचतान पर उठाए सवाल

MP News : मध्य प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती को लेकर सियासत गरमाने लगी है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि, बिजली संकट के कारण प्रदेश की आम जनता के साथ - साथ किसान परेशान हैं। उन्होंने सरकार के भीतर खींचतान का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से बिजली कटौती की समस्या का समाधान सुनिश्चित करने की मांग की है।