राजगढ़ में रजिस्ट्री का दबाव, पटवारी संघ अध्यक्ष के लिए तहसीलदार ने कहे अपशब्द, बाद में मांगी माफी

उक्त घटनाक्रम वायरल होने के बाद तहसीलदार नित्यानंद पांडेय ने पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष मुकेश से खेद प्रकट किया। उन्होंने संदेश में लिखा कि, मुकेश, मैंने शुभम से बात के दौरान तुम्हारे लिए जो अपशब्द इस्तेमाल किए, उसके लिए खेद प्रकट करते हुए क्षमा चाहता हूं। मेरी मंशा कभी भी तुम्हारे लिए ऐसी नहीं रही है। मैंने अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और विधायकजी से भी तुम्हारे बारे में कहा है कि, मेरी सर्विस में मुकेश जैसा पटवारी नहीं मिला। तहसीलदार ने आगे लिखा कि, शुभम गर्ग ने उन्हें गुस्सा दिलाया। उन्होंने दोबारा माफी मांगते हुए कहा कि, तुम लोग मेरे छोटे भाई या पुत्र की तरह हो। इसे गंभीरता से दिल में न लेना।