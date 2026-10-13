एमपी में 2 केंद्रीय मंत्रियों के बेटों में होड़, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान का बड़ा प्लान

Jyotiraditya Scindia and Shivraj Singh Chouhan : मध्यप्रदेश के 2 केंद्रीय मंत्री बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अब "भविष्य " की ओर देख रहे हैं। दोनों कद्दावर नेता अपने पुत्रों की राजनीतिक नींव पुख्ता करने में लगे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे भी इसके लिए तैयार दिखते हैं। राजनैतिक पारी की शुरुआत के लिए खेल संघों की जमीन तलाशी जा रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय चौहान के मप्र वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष बनने के साथ ही यह होड़ स्पष्ट नजर आने लगी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महानआर्यमन सिंधिया पहले से ही मध्यप्रदेश क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं। वे एक साल से यह पद संभाल रहे हैं।