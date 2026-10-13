₹43.5 करोड़ की संपत्ति, कसाब केस और ‘प्रहार’ फिल्म… उज्ज्वल निकम को लेकर क्यों बढ़ी लोगों की दिलचस्पी?

उज्ज्वल निकम की फिल्म में मुख्य किरदार राजकुमार राव निभा रहे हैं। डायरेक्टर अविनाश अरुण ने राजकुमार राव के बारे में जब उज्ज्वल को बताया तो उन्होंने वे इस एक्टर को जानते तक नहीं थे। हाल ही में एक इंटरव्यू में भी इसका जिक्र किया था। हालांकि इस एक्टर से मिलकर उज्ज्वल निकम बेहद खुश हुए थे। यह फिल्म 26/11 के आतंकी हमले से जुड़े केस पर बनाई गई है। पिछले 25 जून को इसका टीजर रिलीज हुआ था, जिसका डायलॉग बहुत सुनाई दे रहा है कि कसाब को मारना आसान था, लेकिन उसे किसने भेजा यह साबित करना असली जंग थी। इसके अलावा राजकुमार राव यह यह डायलोग भी चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है, जिसमें कहा है कि हमारे यहां तो हमारे यहां तो आतंकवादी के लिए भी संविधान है और उनके यहां आतंकवादी ही संविधान है। यह फिल्म कोर्ट में हुए कसाब के ट्रायल के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में के प्रोड्यूस दिनेश विजन ने किया है। मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले यह प्रोड्यूस हो रही है।