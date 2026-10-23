‘दारु के लिए पैसे दे…’ 2 दोस्त की लड़ाई का कारण बनी ‘शराब’, आधी रात को हंगामा, भोपाल में केस दर्ज

वहीं दूसरी ओर कोहेफिजा थाना क्षेत्र में दुर्गा झांकी विसर्जन के दौरान हुई। पुलिस के अनुसार, बरेला गांव, लालघाटी निवासी आर्यन परते (18) निजी काम करता है। देर रात वह अपने साथी अजय मालवीय के साथ बाइक लेकर दुर्गा झांकी के आगे चल रहा था। रात साढ़े 12 बजे झांकी बरेला गांव स्थित वाइन शॉप के पास पहुंची, तभी रॉन्ग साइड से बाइक लेकर आ रहे अरुण, संदीप और अमन को आर्यन ने रोकने की कोशिश की और विरोध जताया। इसी बात पर तीनों ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर एक आरोपी ने चाकू से वार कर दिया। हमले के बाद आरोपी मौके से भाग निकले। इन सभी मामलों में पुलिस का कहना है कि सभी मामलों में केस दर्ज कर लिया है। जांच जारी है।