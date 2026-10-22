AIIMS भोपाल पहुंचे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, ग्वालियर और बैतूल हादसे के घायलों से मिले

एम्स भोपाल पहुंचे जीतू पटवारी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी कि, विगत दिनों राजस्थान के कोटा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर खाटू श्यामजी जा रहे बैतूल जिले के श्रद्धालुओं की मिनी बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से हृदयविदारक हादसे में 8 लोगों की मृत्यु और कई लोग घायल हो गए। आज भोपाल स्थित एम्स अस्पताल पहुंचकर उक्त हादसे में घायल श्रद्धालुओं से मुलाकात की तथा उनके स्वास्थ्य एवं उपचार की जानकारी ली।