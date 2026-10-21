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दिग्विजय सिंह की ‘सत्य सनातन यात्रा’ पर एमपी में सियासत, भाजपा के तंज पर कांग्रेस का पलटवार

Satya Sanatan Yatra : दिग्विजय सिंह द्वारा उज्जैन से अयोध्या के लिए निकाली जा रही 'सत्य सनातन यात्रा' को लेकर एमपी में सियासत गरमाने लगी है। यात्रा को लेकर भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर जुबानी हमले कर रहे हैं।
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भोपाल

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Mohammad Faiz Mubarak

Oct 21, 2026

Satya Sanatan Yatra

दिग्विजय सिंह की सत्य सनातन यात्रा का दृष्य (फोटो सोर्स: @INCMP)

MP News : पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह द्वारा उज्जैन महाकाल से अयोध्या के राम मंदिर तक निकाली जा रही 'सत्य सनातन यात्रा' को लेकर मध्य प्रदेश का सियासी पारा गरमाने लगा है। अपने बयानों को लेकर अकसर चर्चा में रहने वाले भोपाल के हुजूर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह की धार्मिक यात्रा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि, उनकी यात्रा का उद्देश्य सनातन धर्म के फायदे के लिए नहीं, बल्कि राहुल गांधी को खुश करने के लिए कर रहे हैं। रामेश्वर का बयान सामने आने के बाद कांग्रेस की ओर से भी पलटवार होने लगे हैं।

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की 'सत्य सनातन यात्रा' को लेकर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि, 'दिग्विजय सिंह ये यात्रा सच्चे सनातन धर्म के लिए नहीं कर रहे, बल्कि वे राहुल गांधी को खुश करने और सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर दिग्विजय सिंह और कांग्रेस में सच में दम होता तो उन्हें तब अयोध्या की यात्रा आयोजित करनी चाहिए थी, जब लाखों कार सेवक अयोध्या की धरती पर संघर्ष कर रहे थे, एक ऐसा संघर्ष जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। अगर वे तब इस मुहिम में शामिल होते तो हम कह सकते थे कि, ये यात्रा सच में सनातन धर्म के लिए है।

रामेश्वर ने दिया बयान

रामेश्वर ने कहा कि, ये सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए कांग्रेस की एक सोची-समझी साजिश है। फिर भी, मैं कांग्रेस के अपने साथियों और खासकर दिग्विजय सिंह से कहूंगा कि, वे अयोध्या की यात्रा न निकालें। इसके बजाय, मथुरा की यात्रा निकालें। हम आपकी सेवा में आपके साथ शामिल होंगे। अगर आपमें हिम्मत है तो मथुरा की ओर बढ़ें! आप चाहते हैं कि, सनातन धर्म बदनाम हो और भारत के युवा मंदिरों में जाना बंद कर दें, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला।'

कांग्रेस का पलटवार

भाजपा द्वारा यात्रा को लेकर लगातार उठाए जा रहे सवालों पर कांग्रेस की ओर से भी पलटवार किया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने विधायक रामेश्वर शर्मा के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि, दिग्विजय सिंह की यात्रा से रामेश्वर शर्मा क्यों इतने डरे हुए हैं? ये लोग ये तो बताएं कि, जिन रामलला के लिए इन्होंने कर कार सेवा आंदोलन चलाया उन रामलला की मूर्तियां कहां हैं, वो वहां स्थापित क्यों नहीं हुई? वहां जो नेहरू जी के समय से मूर्तियां रखी थी राजीव गांधी ने उनका दोबारा शिलान्यास कराया। मंदिर की उन मूर्तियों को वहां स्थापित क्यों नहीं कराया, उल्टा जो राम मंदिर बनाया उसमें चंदा चोरी की। चंदा चोरों को तो सजा मिलेगी ही।

TET परीक्षा पर भी आड़े हाथ लिया

यही नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने टेट परीक्षा को लेकर भी भाजपा को घेरा। उन्होंने कहा कि, टेट परीक्षा के अंतर्गत आने वाले टीचरों की मानें तो 20-30 साल की सर्विस कर चुके हैं, अब उनके लिए एग्जाम जरूरी क्यों किया जा रहा है? उनका सरकार से कहना है कि, दूसरे राज्यों की तरह कोई बीच का रास्ता निकालें। गुप्ता ने आरोप लगाते हुए कि, ये सरकार न तो जनहित में फैसले ले रही है और ना ही टीचरों के हित में। टीचरों को उलझा कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट भी दिखावे के लिए जाते हैं।

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Updated on:

21 Oct 2026 07:53 pm

Published on:

21 Oct 2026 07:31 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / दिग्विजय सिंह की ‘सत्य सनातन यात्रा’ पर एमपी में सियासत, भाजपा के तंज पर कांग्रेस का पलटवार

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