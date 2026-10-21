दिग्विजय सिंह की ‘सत्य सनातन यात्रा’ पर एमपी में सियासत, भाजपा के तंज पर कांग्रेस का पलटवार

भाजपा द्वारा यात्रा को लेकर लगातार उठाए जा रहे सवालों पर कांग्रेस की ओर से भी पलटवार किया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने विधायक रामेश्वर शर्मा के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि, दिग्विजय सिंह की यात्रा से रामेश्वर शर्मा क्यों इतने डरे हुए हैं? ये लोग ये तो बताएं कि, जिन रामलला के लिए इन्होंने कर कार सेवा आंदोलन चलाया उन रामलला की मूर्तियां कहां हैं, वो वहां स्थापित क्यों नहीं हुई? वहां जो नेहरू जी के समय से मूर्तियां रखी थी राजीव गांधी ने उनका दोबारा शिलान्यास कराया। मंदिर की उन मूर्तियों को वहां स्थापित क्यों नहीं कराया, उल्टा जो राम मंदिर बनाया उसमें चंदा चोरी की। चंदा चोरों को तो सजा मिलेगी ही।