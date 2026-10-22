दिग्विजय सिंह की यात्रा पर मचा बवाल, कांग्रेस नेता बोले: भ्रामक और निराधार खबरों से रहें सावधान

सोशल मीडिया में यह पोस्ट खूब वायरल हुई तो कांग्रेस ने जवाब दिया। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख मुकेश नायक ने स्पष्टीकरण दिया कि मैंने ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं। उन्होंने ऐसी भ्रामक और निराधार खबरों से सावधान रहने की भी सलाह दी। कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने इस प्रकार की फर्जी खबरें प्रसारित करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी। उन्होंने पुष्टि किया बिना ऐसी खबरों पर विश्वास नहीं करने का आग्रह किया है।