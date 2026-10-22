एमपी में रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग में निवेश की बड़ी पहल, मुंबई पहुंचे सीएम मोहन यादव

CM Mohan Yadav : एमपी में रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग में निवेश के लिए बड़ी पहल करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 22 अक्टूबर को मुंबई में इंडिया केम-2026 के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। तीन दिवसीय इस सम्मेलन में वैश्विक निवेश संवाद, तकनीकी विकास और औद्योगिक विस्तार से जुड़े विषयों पर मंथन होगा। सीएम मोहन यादव के इसमें शरीक होने को रसायन एवं पेट्रोकेमिकल उद्योग में मध्यप्रदेश में निवेश की संभावनाओं को सामने रखने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है।