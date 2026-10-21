Bhopal News : एमपी में पंचायत सचिवों को हटाएगी सरकार, 3698 काम अटकने से गुस्साए अधिकारी

CM Mohan Yadav : मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायतों में लाखों काम अटके पडे हैं। इससे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और सरकार काफी नाराज हैं। अटके कामों को गति देने और व्यवस्था को सुधारने के लिए राज्य सरकार सख्ती दिखा रही है। पंचायत सचिवों के कामकाज की समीक्षा कर लापरवाही पाए जाने पर उन्हें हटाने की तैयारी भी की जा रही है। हाल ये है कि भोपाल जिले की ही ग्राम पंचायतों में करीब 4 हजार काम अटके हुए हैं। पिछले सप्ताह हुई समीक्षा के बाद इन पंचायतों में पदस्थ पंचायत सचिवों को बदलने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश भर में ग्राम पंचायतों में यही स्थिति है जिसपर सरकार ने सख्ती दिखाना शुरु कर दिया है।