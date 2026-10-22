22 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

एमपी में राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी में घमासान, कई बड़े नेता जता रहे दावेदारी

मध्यप्रदेश से राज्य सभा के उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित, डॉ. एल. मुरुगन के इस्तीफे से खाली हुई सीट को भरने के लिए कराया जा रहा उपचुनाव
less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Oct 22, 2026

L Murugan

एल मुरुगन (फोटो X - L Murugan)

मध्यप्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए बीजेपी में घमासान की स्थिति है। इसके लिए प्रदेश के कई बड़े नेता दावेदारी जता रहे हैं। हालांकि प्रदेश नेतृत्व आलाकमान के निर्देशों का इंतजार कर रहा है। इस बीच निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम भी घोषित कर दिया है।

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मध्य प्रदेश से राज्य सभा (Council of States) के उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया है। यह उपचुनाव डॉ. एल. मुरुगन के इस्तीफे से खाली हुई सीट को भरने के लिए कराया जा रहा है।

कार्यक्रम के अनुसार, 26 अक्टूबर 2026 को अधिसूचना जारी की जाएगी, और 12 नवंबर 2026 को मतदान तथा मतों की गिनती होगी।

खबर अपडेट की जा रही है…

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

22 Oct 2026 12:13 pm

Published on:

22 Oct 2026 12:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी में घमासान, कई बड़े नेता जता रहे दावेदारी

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग में निवेश की बड़ी पहल, मुंबई पहुंचे सीएम मोहन यादव

cm mohan yadav initiative for investment in the petrochemical industry in mp
भोपाल

एमपी को अमित शाह की सबसे बड़ी सौगात, खत्म कर दिया 35 साल का टेंशन

Amit Shah
भोपाल

भोपाल में गूगल पर टेक्नीशियन का नंबर डालना पड़ा भारी, धड़ाधड़ खाते से निकले 60 हजार रुपए

साइबर ठगी, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
भोपाल

भोपाल की बेशकीमती 8.28 हेक्टेयर जमीन को निजी हाथों में देने की तैयारी, 800 पेड़ों पर संकट

bhopal professor colony land controversy master plan 2047
भोपाल

MP में DGP कैलाश मकवाना की रिटायरमेंट डेट पर विवाद, गृह विभाग बोला- संभव नहीं

mp dgp kailash makwana retirement date dispute
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.