एमपी में राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी में घमासान, कई बड़े नेता जता रहे दावेदारी

मध्यप्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए बीजेपी में घमासान की स्थिति है। इसके लिए प्रदेश के कई बड़े नेता दावेदारी जता रहे हैं। हालांकि प्रदेश नेतृत्व आलाकमान के निर्देशों का इंतजार कर रहा है। इस बीच निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम भी घोषित कर दिया है।