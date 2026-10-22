एमपी में राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी में घमासान, कई बड़े नेता जता रहे दावेदारी

एल मुरुगन (फोटो X - L Murugan)
मध्यप्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए बीजेपी में घमासान की स्थिति है। इसके लिए प्रदेश के कई बड़े नेता दावेदारी जता रहे हैं। हालांकि प्रदेश नेतृत्व आलाकमान के निर्देशों का इंतजार कर रहा है। इस बीच निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम भी घोषित कर दिया है।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मध्य प्रदेश से राज्य सभा (Council of States) के उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया है। यह उपचुनाव डॉ. एल. मुरुगन के इस्तीफे से खाली हुई सीट को भरने के लिए कराया जा रहा है।
कार्यक्रम के अनुसार, 26 अक्टूबर 2026 को अधिसूचना जारी की जाएगी, और 12 नवंबर 2026 को मतदान तथा मतों की गिनती होगी।
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