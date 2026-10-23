Success Story: रंग लाया 40 साल का संघर्ष, गरीबी से लड़कर ‘चंदेरी साड़ियों’ ने बदली जिंदगी, मिला राज्य स्तरीय पुरस्कार

Success Story: करघे की खट-खट के बीच जब रेशम के धागे उलझते हैं, तो सिर्फ चंदेरी साड़ी ही नहीं बनती, बल्कि एक महिला के 40 सालों के संघर्ष और कामयाबी की इबारत बुनी जाती है। प्राणपुर की रेखा बाई कोली की कहानी यही है। गरीबी से शुरू हुआ सफर आज उस मुकाम पर है, जहां वे न सिर्फ परिवार की आर्थिक रीढ़ हैं, बल्कि कई बुनकर परिवारों को रोजगार भी दे रही हैं। इसी जज्बे के लिए मप्र शासन उन्हें राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाज चुका है। साधारण बुनकर परिवार में जन्मीं रेखा का बचपन करघों के बीच गुजरा। विवाह के बाद सीमित आमदनी और चुनौतियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। वे जीवन में आगे बढञना चाहती थी इसलिए उन्होंने पुश्तैनी हुनर को हथियार बनाया और दिन-रात पसीना बहाकर परिवार के बेहतर भविष्य के सपने बुनने शुरू किए।