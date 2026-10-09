पैरों से दिव्यांग हैं चंदेरी की ‘मोमिना गौरी’, फिर भी 26 साल से रोज तय करती है 7 किमी का सफर, गढ़ रहीं बच्चों का भविष्य

Ashoknagar Momina Gauri struggle: जिंदगी में मुश्किलें जब रास्ता रोकती है, तो लोग हार मान लेते हैं या भाग्य को कोसने लगते है। लेकिन अशोकनगर के चंदेरी की मोमिना गौरी की कहानी इसके उलट है। शारीरिक विकलांगता व बचपन की घोर गरीबी भी उनके हौसलों को डिगा नहीं सकी। पिछले 26 वर्षों से यह शिक्षिका हर दिन 7 किमी का फासला तय कर बच्चों के हाथों में शिक्षा की कलम थमा रही है। यह कहानी सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी के संघर्ष की नहीं, बल्कि उस अदम्य इच्छाशक्ति की मिसाल है, जिसके आगे हर शारीरिक चुनौती बौनी साबित हो गई।