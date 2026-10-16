कम उम्र में शादी, जवानी में खोया पति… चंदेरी की आसमा ने आंसुओं को बनाया ताकत, सिलाई मशीन से बुना बच्चों का भविष्य

Ashma Parveen Success Story: जिंदगी जब किसी को कम उम्र में ही कड़े इम्तिहानों के भंवर में धकेल दे, तो अक्सर लोग टूट जाते हैं, लेकिन चंदेरी की आसमा परवीन उन चंद सह, साहसी लोगों में से हैं, जिन्होंने आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। कम उम्र में शादी, ससुराल की बेरुखी और फिर जवानी में ही पति के साये से महरूम हो जाने का दर्द… ये सब एक आम महिला को तोड़ने के लिए काफी था, लेकिन आसमा ने न सिर्फ इन हालातों से लड़कर तीन बच्चों का भविष्य संवारा और पीड़ित महिलाओं के लिए न्याय की आवाज भी बन गई। आज वे चंदेरी और आसपास के इलाकों में महिला सशक्तीकरण की एक जीती-जागती मिसाल है।