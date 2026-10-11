Success Story: 150 रुपए महीने में धोए बर्तन, बचपन में हुए अनाथ, आज 10 परिवारों का सहारा बने परमाल सिंह

Success Story: अगर हौसले बुलंद हों और मेहनत करने का जज्बा हो, तो इंसान किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। इस बात को सच साबित कर दिखाया है मुंगावली के 50 वर्षीय परमाल सिंह यादव ने। बचपन में ही अनाथ हो जाने वाले परमाल सिंह ने कभी गांव में दूसरों के मवेशी चराए, तो कभी 150 रुपए महीने की पगार पर होटल में बर्तन धोए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज वह मुंगावली में अपना खुद का एक सफल होटल संचालित कर रहे हैं। यही नहीं, कभी दूसरों के यहां मजदूरी करने वाले परमाल आज 10 लोगों को अपने होटल में रोजगार देकर उनका घर भी चला रहे हैं।