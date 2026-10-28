28 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अशोकनगर

साइबर ठगी का खतरनाक खेल ! अशोकनगर में नकली पुलिस बन व्यापारी से 30 लाख ऐंठने की साजिश नाकाम

Interstate cyber gang: पुलिस ने हाई-टेक अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें फर्जी पुलिस बनकर 30 लाख वसूली की साजिश नाकाम हुई है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

अशोकनगर

image

Astha Awasthi

Updated: 28 Oct 2026, 2:45 PM IST

साइबर गिरोह के 2 गुर्गे गिरफ्तार (Photo Source - Patrika)

साइबर गिरोह के 2 गुर्गे गिरफ्तार (Photo Source - Patrika)

Ashoknagar news: देशभर में लोगों के बैंक खातों में सेंध लगाने वाले एक शातिर और हाई-टेक अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। यह गिरोह सिर्फ ऑनलाइन ठगी तक सीमित नहीं था, बल्कि फर्जी पुलिस बनकर फिल्मी अंदाज में लाखों की वसूली भी करता था। नईसराय थाना पुलिस की दबिश ने आगरा के एक व्यापारी से 30 लाख रुपए ऐंठने की इनकी बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने उनके पास से लग्जरी कारें, सैकड़ों सिम कार्ड, पुलिस के इस्तेमाल वाले वॉकी-टॉकी (मेन पैक सेट) और भारी मात्रा में संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए हैं।

किराए के खातों से करोड़ों का खेल

एसपी राजीव कुमार मिश्रा के निर्देशन में हुई इस सर्जिकल स्ट्राइक ने साइबर अपराध के एक बड़े नेक्सस को बेनकाब किया है। प्रारंभिक पूछताछ में चौंकाने वाला सच सामने आया है। यह गिरोह भोले-भाले लोगों के आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्रों का दुरुपयोग कर एयरटेल और फिनो पेमेंट बैंक आदि में खाते खुलवाता था। बाद में इन खातों को मोटे कमीशन पर साइबर अपराधियों को बेच दिया जाता था, जिनका इस्तेमाल देश भर में होने वाली ऑनलाइन ठगी की रकम खपाने में होता था।

फिल्मी अंदाज में 30 लाख की वसूली का था प्लान

गिरफ्तार आरोपी छोटू उर्फ चंद्रपाल यादव निवासी पिपरौदा कला जिला गुना और दीपक ओझा निवासी नानाखेड़ी जिला गुना ने पूछताछ में एक और खौफनाक साजिश कबूली है। इन ठगों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर आगरा के रहने वाले राजू उर्फ पवन को पुलिस बनकर अगवा किया था। इनकी गाड़ियों पर पुलिस का मोनोग्राम लगा था और हाथों में पुलिस वाले वायरलेस सेट थे, ताकि ये असली पुलिस दिखें। 30 लाख रुपये में सेटलमेंट की बातचीत चल ही रही थी कि नईसराय थाना प्रभारी आशुतोष गुप्ता की टीम ने दबिश दे दी। असली पुलिस को देखते ही कई फर्जी पुलिस वाले अपनी  कारों को छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए।

यह सामग्री हुई बरामद


पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगी के पूरे कंट्रोल रूम को ही जब्त कर लिया है। जिसमें 2 लग्जरी कारें पुलिस मोनोग्राम के साथ, पुलिस विभाग में प्रयुक्त होने वाले वायरलेस, लैपटॉप और बड़ी संख्या में मोबाइल फोन एयरटेल और बीएसएनएल के सैकड़ों इस्तेमाल किए गए और नए सिम कार्ड, विभिन्न बैंकों की खाता संबंधी वेलकम किट, एटीएम व डेबिट कार्ड और आधार कार्ड शामिल हैं।

जांच में जुटी पुलिस, कितने लोगों को बनाया शिकार

अब पुलिस राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के डेटाबेस से इन खातों का मिलान कर रही है, ताकि यह पता चल सके कि इस गिरोह ने देश के किन-किन राज्यों में कितने करोड़ की ठगी की है। फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश जारी है।

पुलिस की आम जनता को चेतावनी

पुलिस ने चेतावनी जारी की है कि चंद रुपयों के लालच या कमीशन के चक्कर में अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाते या सिम कार्ड किसी भी अनजान व्यक्ति को न दें। आपका यह कदम आपको सीधे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की भनक लगते ही तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें।

‘2 बाउंसर आते और पीटते थे…’, 10 बाय 10 के कमरे में बंद मिलीं 15 लड़कियां, ग्वालियर में बड़ा खुलासा

ये भी पढ़ें
कमरे में बंद लड़कियां, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source: AI Image)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

28 Oct 2026, 2:45 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / साइबर ठगी का खतरनाक खेल ! अशोकनगर में नकली पुलिस बन व्यापारी से 30 लाख ऐंठने की साजिश नाकाम

बड़ी खबरें

View All

अशोकनगर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Success Story: कभी पत्थर तोड़कर चलाते थे घर, 10 साल की उम्र में खदानों में की मजदूरी, आज बन गए सरपंच

बलवीर सिंह यादव (Photo Source - Patrika)
अशोकनगर

Success Story: रंग लाया 40 साल का संघर्ष, गरीबी से लड़कर ‘चंदेरी साड़ियों’ ने बदली जिंदगी, मिला राज्य स्तरीय पुरस्कार

रेखा बाई कोली (Photo Source - Patrika)
अशोकनगर

बर्थ-डे केक खाने वाले सावधान ! आप खा रहे एक्सपायरी केक, लेने से पहले गौर करें ये 4 बातें

बर्थ-डे केक, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
अशोकनगर

44 तोला सोना और 3.5 किलो चांदी के आभूषणों से सजीं मां जगदंबा, अशोकनगर में सजा भक्ति का स्वर्ण दरबार

Ashoknagar Durga Pandal Gold Jewellery
अशोकनगर

कम उम्र में शादी, जवानी में खोया पति… चंदेरी की आसमा ने आंसुओं को बनाया ताकत, सिलाई मशीन से बुना बच्चों का भविष्य

ashma parveen success story women empowerment
अशोकनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.