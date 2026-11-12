MP Board Exam: 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के सैंपल पेपर जारी, नए पैटर्न से होगी परीक्षा

सत्र 2026-27 की परीक्षाओं में अब रटकर सवालों के जवाब देना आसान नहीं होगा। मंडल ने प्रश्नपत्रों के पैटर्न में बदलाव करते हुए एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्नों पर जोर दिया है। यानी विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ विषयों की अवधारणाओं और उनके व्यावहारिक उपयोग की समझ भी विकसित करनी होगी। इसके लिए अब चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्नों के बजाय पूरी किताब पढऩा जरूरी होगा। मंडल की कार्यपालिका समिति की बैठक में प्रश्नपत्रों के आंतरिक विकल्पों को लेकर भी अहम निर्णय लिया गया है। नए पैटर्न में मुख्य विषयों के दो अंकों के अति लघुउत्तरीय प्रश्नों में आंतरिक विकल्प नहीं मिलेगा। हालांकि, तीन अंकों के लघुउत्तरीय और चार अंकों के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले की तरह विकल्प की सुविधा रहेगी। वहीं, एनएसक्यूएफ विषयों में पांच अंकों के दीर्घ उत्तरीय और सात अंकों के निबंधात्मक प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे।