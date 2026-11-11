‘मम्मी के साथ रहूंगा…’ इंदौर में शराब पीकर पत्नी को पीटता था पति, कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

मां ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर बेटे की कस्टडी दिलाने की मांग की थी। याचिका में बताया गया था कि 31 अक्टूबर 2020 को उनके बेटे का जन्म हुआ। वैवाहिक विवाद के चलते 18 अक्टूबर 2026 को पति ने पत्नी को घर से निकाल दिया और बेटे को अपने पास रख लिया। पत्नी ने आरोप लगाया कि पति रोजाना शराब पीकर बेटे के साथ मारपीट करता है। इस संबंध में शिकायत के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। कोर्ट ने मां, पिता और बच्चे से बातचीत की। मां ने बेटे को अपने साथ रखने की इच्छा जताई। बच्चे ने भी मां के साथ जाने की बात कही। पिता ने बताया कि वह बेटे की देखभाल करता है और उसे नियमित स्कूल भेजता है। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब जारी किया गया।