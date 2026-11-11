11 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

इंदौर

इंदौर IDA में राजनीतिक नियुक्तियों की उल्टी गिनती शुरू, अध्यक्ष समेत 8 पदों पर तय होंगे नाम

Indore Development Authority: इंदौर विकास प्राधिकरण में जल्द राजनीतिक बोर्ड का गठन होगा, अध्यक्ष सहित उपाध्यक्ष और संचालकों की घोषणा किसी भी दिन हो सकती है। सुदर्शन गुप्ता समेत कई दावेदारों के बीच मंथन अंतिम दौर में है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Updated: 11 Nov 2026, 2:25 PM IST

अध्यक्ष पद की कुर्सी, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source: AI Image)

अध्यक्ष पद की कुर्सी, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source: AI Image)

Indore news:मध्यप्रदेश में इंदौर विकास प्राधिकरण (आइडीए) में जल्द ही राजनीतिक बोर्ड काबिज होने वाला है, किसी भी दिन घोषणा हो जाएगी। अध्यक्ष के साथ दो उपाध्यक्ष व पांच संचालक भी प्रकट होंगे। नाम लगभ तय हो गए हैं सिर्फ अध्यक्ष को लेकर मंथन अंतिम दौर में चल रहा है। दावेदार तो ठीक उनके आकाओं ने पूरी ताकत लगा रखी है ताकि समर्थक के जरिए वे अपना वर्चस्व स्थापित कर सकें। ये जरूर है कि आइडीए में जमीनी कार्यकर्ताओं को काम करने का मौका मिलेगा। कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की विशेष रुचि के चलते जहां विवाद नहीं थे उन प्राधिकरणों के साथ निगम और मंडलों में कार्यकर्ताओं की नियुक्ति कर दी थी। उसमें इंदौर खाली हाथ रहा जहां से किसी भी नेता को कोई पद नहीं मिला, लेकिन अब जल्द ही बहार आने वाली है।

प्रदेश सरकार के बचे हुए निगम मंडल, आयोग और प्राधिकरणों की जल्द ही घोषणा होने वाली है। कुछ महीनों से ये गुत्थी संगठन महामंत्री की नियुक्ति और बाद में जब चंद्रशेखर तिवारी आ गए तो उनकी राय के इंतजार में अटकी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक चंद्रशेखर ने काम संभालने के बाद पहले तो सारा माजरा भांपा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि संगठन की नियुक्तियों के साथ में अब निगम मंडल और प्राधिकरणों में भी नियुक्ति की जाए। सहमति नहीं तो बनने पर तुरंत घोषणा करें। उपकृत होने वाले कार्यकर्ताओं के नामों को लेकर जब मंथन हुआ तो पूर्व में तय नामों की घोषणा करने का भी बोल दिया। इसके साथ अब नियुक्तियों का रास्ता भी साफ हो गया है। माना जा रहा है कि किसी भी दिन सूची प्रकट हो जाएगी।

ये है आइडीए का गणित

अध्यक्ष के दावेदारों की फेहरिस्त में सुदर्शन गुप्ता का नाम सबसे आगे है जिन पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का आशीर्वाद है। चुनरी यात्रा के बहाने उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को भी साधने का प्रयास किया। वहीं मंत्री विजयवर्गीय अपने खास हरिनारायण यादव के लिए अड़े हुए हैं तो उनके अलावा कमलेश शर्मा, जीतू जिराती और मुकेश राजावत का नाम भी मजबूती से है। इधर अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष और संचालक के लिए भी कई नेता लगे हुए है जो सत्ता और संगठन के बड़े नेताओं से मिलकर अपने दांवेदारी पेश कर रहे हैं।

रतलाम में TTE पर लगा वसूली का आरोप, छात्र से लिए 400 रुपए, रसीद भी नहीं दी, वीडियो वायरल

ये भी पढ़ें
ट्रेन में बैठा टीटीई (Photo Source - Patrika)

ये हो सकते हैं उपाध्यक्ष व संचालक

उपाध्यक्ष व संचालक मंडल का गणित अध्यक्ष के फैसले पर टिका हुआ है। राजावत की लॉटरी नहीं लगी तो उन्हें उपाध्यक्ष पद पर संतोष करना पड़ेगा और मंत्री के खास यादव नहीं बने तो उनकी पसंद से टीनू जैन का रास्ता खुल जाएगा, जबकि नानूराम कुमावत का नाम भी उपाध्यक्ष के लिए मजबूती से है। हालांकि राजावत बनते हैं तो उन्हें संचालक बनकर संतुष्ट रहना पड़ेगा। इधर, दिनेश वर्मा, सतीश शर्मा, साधना दडग़े का नाम भी लगभग तय माना जा रहा है। इन सभी बिंदुओं पर फैसला होते ही घोषणा हो जाएगी। इधर, इंदौर के साथ देवास और भोपाल में भी प्राधिकरण का गठन होगा।

विदिशा में हादसों का खतरा बनी पुलिया, सुबह-सुबह अनियंत्रित होकर पलटी बस, बाल-बाल बचे 3 लोग

ये भी पढ़ें
पुलिया पर पलटी बस (Photo Source - Patrika)
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.