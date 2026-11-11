रतलाम में TTE पर लगा वसूली का आरोप, छात्र से लिए 400 रुपए, रसीद भी नहीं दी, वीडियो वायरल

Ratlam news: एमपी में रेलवे की पारदर्शिता और यात्रियों की सुविधा के दावों के बीच रतलाम मंडल में वसूली और कर्मचारियों की कथित दबंगई का मामला सामने आया है। मंदसौर से चित्तौड़गढ़ जा रहे एक छात्र से जनरल टिकट को एसी श्रेणी में अपग्रेड करने के नाम पर 400 रुपए लेने और रसीद नहीं देने का आरोप है। हद तब हो गई, जब रसीद मांगने पर टीटीई ने कथित तौर पर शिकायत करने की चुनौती देते हुए अधिकारियों तक त्योहार का हिस्सा पहुंचने की बात कह दी। छात्र ने पूरी घटना मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पत्रिका इसकी पुष्टि नहीं करता है।