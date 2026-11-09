इंदौर में रतलाम के दो युवक एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार

रतलाम। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एमडी ड्रग्स की तस्करी के मामले में रतलाम के दो युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 55.61 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई है, जिसकी कीमत करीब छह लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने ड्रग्स के साथ बिना नंबर की बाइक भी जब्त की है। दोनों आरोपी अलग-अलग व्यवसाय से जुड़े हैं। इनमें एक एसी और फ्रिज सुधारने का काम करता है, जबकि दूसरा स्टील फर्नीचर बनाने का काम करता है। पुलिस जांच में दोनों के खिलाफ रतलाम में पहले से मारपीट, अड़ीबाजी सहित अन्य आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी भी सामने आई है।