Ratlam News: दीपोत्सव से पहले रोशनी से नहाया रतलाम, चार साल में 13.32 करोड़ के विद्युत कार्यों से बदली शहर की तस्वीर

शहर की सुंदरता में प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक उद्यानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्हीं स्थानों को आकर्षक बनाने के उद्देश्य से विद्युत विभाग द्वारा कई कार्य किए गए। दो बत्ती चौराहा, गुलाब चक्कर, डालूमोती बाजार चौराहा, चौमुखीपुल, घास बाजार और अन्य प्रमुख स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था और सौंदर्यीकरण से संबंधित कार्य करवाए गए। विभिन्न वार्डों के उद्यानों में भी नए विद्युत पोल और फ्लड लाइट लगाने के कार्य शामिल हैं। जवाहर नगर गार्डन, संजय नगर उद्यान, शुभम रेसिडेंसी स्थित उद्यान, अलकापुरी उद्यान, कालिका माता परिसर, काटजू नगर क्षेत्र के बगीचों और अन्य सार्वजनिक परिसरों में प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। बगीचों में रोशनी की व्यवस्था होने से शाम के समय नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने में सुविधा मिल सकती है। साथ ही इन स्थानों की सुंदरता भी बढ़ती है।



धार्मिक स्थलों पर विद्युत सज्जा से उत्सवों की बढ़ी रौनक



रतलाम धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं वाला शहर है। यहां सालभर विभिन्न पर्वों और मेलों का आयोजन होता है। नगर निगम द्वारा इन आयोजनों को व्यवस्थित और आकर्षक बनाने के लिए अस्थायी विद्युत सज्जा के कार्य भी किए गए। कालिका माता मंदिर परिसर, अमरेश्वर महादेव मंदिर, कुंदकेश्वर मंदिर, गोगा जी मंदिर, तेजाजी मंदिर, हनुमान मंदिर, नगर निगम परिसर स्थित गणेश मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों पर प्रकाश व्यवस्था के कार्य किए गए। नवरात्रि मेले के दौरान कालिका माता परिसर में विद्युत सज्जा, सांस्कृतिक मंच पर रोशनी, झालि तालाब क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था और अन्य आयोजन स्थलों पर अस्थायी विद्युत व्यवस्था की गई। इसी प्रकार त्रिवेणी मेले, बरबड़ मेले और अन्य धार्मिक आयोजनों के लिए भी विद्युत सज्जा के कार्य सूची में शामिल हैं। गणेश उत्सव, अनंत चतुर्दशी, गोगा नवमी, महाशिवरात्रि, रामनवमी, हनुमान जयंती, परशुराम जयंती, मोहर्रम और पर्युषण पर्व सहित विभिन्न अवसरों पर भी अस्थायी प्रकाश व्यवस्था के कार्य किए गए। इससे शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के दौरान आयोजन स्थलों पर आवश्यक रोशनी उपलब्ध कराने में मदद मिली।



महलवाड़ा से प्रतिमाओं तक सौंदर्यीकरण के प्रयास



रतलाम की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को आकर्षक रूप में प्रस्तुत करने के लिए भी विद्युत विभाग ने काम किया।

महलवाड़ा पैलेस, शहीद चौक, अंबेडकर चौराहा, छत्रीपुल स्थित छतरियों और शहर की प्रमुख प्रतिमाओं पर विद्युत सज्जा एवं सौंदर्यीकरण के कार्य किए गए। राजा रतन सिंह जी और डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं पर प्रकाश व्यवस्था के कार्य भी सूची में दर्ज हैं। राष्ट्रीय पर्वों और विशेष अवसरों पर प्रमुख स्थलों को रोशनी से सजाने की व्यवस्था भी की गई।इन प्रयासों से शहर की ऐतिहासिक पहचान वाले स्थानों को रात्रि में आकर्षक रूप देने की दिशा में काम हुआ।



हाईमास्ट और एलईडी लाइट से बेहतर हुई व्यवस्था



शहर की प्रकाश व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए एलईडी स्ट्रीट लाइट, फ्लड लाइट, हाईमास्ट और अन्य विद्युत उपकरणों की खरीद एवं मरम्मत पर भी व्यय किया गया। स्टेडियम पोलो ग्राउंड में हाईमास्ट टावर की व्यवस्था, हाईमास्ट की मरम्मत, कालिका माता उद्यान में हाईमास्ट सुधार और विभिन्न वार्डों में एलईडी फ्लड लाइट लगाने के कार्य किए गए। इसके साथ ही खराब स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत के लिए एलईडी ड्राइवर, पीसीबी, केबल, एमसीबी, स्विच, क्लैंप, चोक और अन्य सामग्री खरीदी गई। शहर में प्रकाश व्यवस्था को निरंतर बनाए रखने के लिए नियमित मेंटेनेंस पर भी ध्यान दिया गया। इसके लिए प्रकाश विभाग को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने के साथ कर्मचारियों के कार्य में उपयोग होने वाली सीढिय़ां और टूल किट भी खरीदी गईं।



ट्रैफिक सिग्नल व्यवस्था को भी मिला महत्व



शहर में यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ट्रैफिक सिग्नल से जुड़े कार्य भी विद्युत विभाग की सूची में शामिल हैं।

दो बत्ती चौराहा और सैलाना बस स्टैंड चौराहे पर हाइब्रिड सोलर वायरलेस ट्रैफिक सिग्नल से संबंधित कार्य दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त लोकेंद्र टॉकीज क्षेत्र में भी हाइब्रिड सोलर वायरलेस ट्रैफिक सिग्नल कार्य का उल्लेख है। ट्रैफिक सिग्नल व्यवस्था के साथ शहर में आवश्यक विद्युत सामग्री और उपकरण उपलब्ध कराने पर भी राशि खर्च की गई।



त्योहारों और राष्ट्रीय पर्वों पर विशेष व्यवस्था



रतलाम में राष्ट्रीय पर्वों और धार्मिक आयोजनों के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर बड़ी संख्या में नागरिक एकत्रित होते हैं। इन अवसरों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराना भी नगर निगम की जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, मध्यप्रदेश स्थापना दिवस, दशहरा, दीपावली, गणेश उत्सव, नवरात्रि और अन्य पर्वों पर विशेष विद्युत सज्जा के कार्य किए गए। नेहरू स्टेडियम में रावण दहन कार्यक्रम, विभिन्न स्थानों पर प्रतिमा विसर्जन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मेलों के दौरान अस्थायी जनरेटर एवं फ्लड लाइट की व्यवस्था भी की गई। गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए अलग-अलग स्थानों पर जनरेटर और प्रकाश व्यवस्था करने के कार्य सूची में दर्ज हैं। इस प्रकार विभाग ने सामान्य दिनों के प्रकाश रखरखाव के साथ विशेष अवसरों पर भी व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए काम किया।



ईईएसएल के बिल भुगतान भी व्यय विवरण में शामिल



विद्युत विभाग के चार वर्षों के कार्यों के विवरण में ईईएसएल के प्रथम और द्वितीय चरण के बिल भुगतान भी शामिल हैं। इन भुगतानों के अतिरिक्त स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव, विद्युत सामग्री की खरीद और विभिन्न वार्डों में प्रकाश व्यवस्था के लिए अलग-अलग मदों में राशि व्यय की गई। वर्ष 2023 और 2024 के दौरान भी ईईएसएल भुगतान से संबंधित कई प्रविष्टियां सूची में दर्ज हैं। इससे स्पष्ट होता है कि शहर की प्रकाश व्यवस्था को संचालित रखने के लिए केवल नए उपकरण लगाने पर ही नहीं, बल्कि नियमित रखरखाव और संबंधित भुगतान की व्यवस्थाओं पर भी खर्च किया गया।



जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड में भी विद्युत कार्य



नगर निगम की व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए जुलवानिया स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड में भी विभिन्न विद्युत कार्य करवाए गए।

यहां नवीन मशीनों के संचालन, प्रकाश व्यवस्था, मशीनों की फिटिंग और कनेक्शन, तोल कांटे की व्यवस्था तथा मरम्मत से जुड़े कार्य किए गए। नवीन प्लांट और मशीनों के लिए विद्युत सामग्री खरीदी गई। इसके अलावा मोटर पंप और स्टार्टर की मरम्मत जैसे कार्य भी सूची में शामिल हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए ट्रेंचिंग ग्राउंड और अन्य संबंधित परिसरों में प्रकाश व्यवस्था के कार्य भी किए गए।



सार्वजनिक भवनों और नगर निगम कार्यालयों में भी सुधार



विद्युत विभाग द्वारा शहर की सार्वजनिक सुविधाओं के साथ नगर निगम के विभिन्न कार्यालयों में भी प्रकाश व्यवस्था और मरम्मत के कार्य किए गए। नगर निगम परिषद हॉल, महापौर कक्ष, निगम अध्यक्ष कक्ष, एमआईसी कक्ष, विभिन्न विभागों के कार्यालय, पेंशन शाखा, सचिव कक्ष और अन्य स्थानों पर विद्युत संबंधी कार्य किए गए। संत कंवर रामदास सभागृह, विधायक सभागृह, अंबेडकर भवन और अन्य सार्वजनिक भवनों में भी प्रकाश व्यवस्था से जुड़े कार्य हुए। इन कार्यों का उद्देश्य सार्वजनिक परिसरों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना और कार्यालयीन व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखना रहा।



चार वर्षों में लगातार जारी रहे रखरखाव के कार्य



शहर की स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को लंबे समय तक बेहतर बनाए रखने के लिए नियमित रखरखाव जरूरी है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विद्युत विभाग ने चारों वर्षों में अलग-अलग वार्डों में मेंटेनेंस के कार्य किए। खराब एलईडी लाइटों को सुधारने, नई लाइट लगाने, केबल बद ने, विद्युत पोल की मरम्मत, ड्राइवर और पीसीबी बदलने तथा अन्य तकनीकी कार्यों के लिए सामग्री खरीदी गई। वर्ष 2022 से लेकर 2024 तक की सूची में इन कार्यों की अनेक प्रविष्टियां दर्ज हैं। यह कार्य शहर की प्रकाश व्यवस्था को निरंतर बनाए रखने के लिए किए गए प्रयासों का हिस्सा हैं।



महापौर के नेतृत्व में विभागीय समन्वय पर जोर



नगर निगम में किसी भी विकास कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए नेतृत्व, विभागीय समन्वय और नियमित निगरानी महत्वपूर्ण होती है। महापौर प्रहलाद पटेल के नेतृत्व में विद्युत विभाग द्वारा किए गए कार्यों में शहर के विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई गईं। एमआईसी विद्युत विभाग प्रभारी अक्षय संघवी की भूमिका भी इन कार्यों के संचालन और विभागीय गतिविधियों के समन्वय से जुड़ी रही। शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था से संबंधित जरूरतों के आधार पर सामग्री खरीदने, मरम्मत कराने और नए उपकरण स्थापित करने के कार्य किए गए। इसका परिणाम शहर में प्रकाश व्यवस्था के विस्तार के रूप में सामने आया है।



दीपोत्सव पर दिखाई दे रही विकास कार्यों की झलक



दीपावली प्रकाश और उल्लास का पर्व है। इस अवसर पर शहर के प्रमुख मार्गों, चौराहों और धार्मिक स्थलों की विद्युत सज्जा विशेष आकर्षण का केंद्र बनती है। रतलाम में भी दीपोत्सव से पहले प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयासों की झलक दिखाई दे रही है।

स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध रतलाम की पहचान को और आकर्षक बनाने में शहर की प्रकाश व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रमुख मार्गों पर सेंट्रल लाइटिंग, चौराहों पर फ्लड लाइट, उद्यानों में प्रकाश व्यवस्था और ऐतिहासिक स्थलों पर विद्युत सज्जा शहर की रात्रिकालीन सुंदरता में योगदान देती है।चार वर्षों के दौरान किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण बताता है कि विद्युत विभाग का काम केवल नई लाइट लगाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रखरखाव, सुधार और सौंदर्यीकरण के कार्य भी लगातार किए गए।

इस तरह रतलाम को अधिक सुंदर, व्यवस्थित और रोशन बनाने की दिशा में नगर निगम के विद्युत विभाग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।



चार वर्षों के कार्यों की प्रमुख झलक



उपलब्ध 2022 से 2024 के कार्य विवरण में शामिल प्रमुख कार्यों को इस प्रकार देखा जा सकता है।



कार्य का क्षेत्र प्रमुख कार्य

वार्ड स्तरीय प्रकाश व्यवस्था

49 वार्डों में प्रकाश व्यवस्था और रखरखाव

सडक़ें एवं प्रमुख मार्ग

सेंट्रल लाइटिंग, रोप लाइटिंग

उद्यान

नए पोल, फ्लड लाइट और सौंदर्यीकरण

धार्मिक स्थल

मंदिरों और मेला परिसरों में विद्युत सज्जा

प्रमुख चौराहे

सौंदर्यीकरण एवं प्रकाश व्यवस्था

हाईमास्ट

स्थापना, संचालन और मरम्मत

ट्रैफिक व्यवस्था

हाइब्रिड सोलर वायरलेस ट्रैफिक सिग्नल

सार्वजनिक भवन

सभागृह एवं निगम कार्यालयों में विद्युत कार्य

रखरखाव

एलईडी, केबल, ड्राइवर, पीसीबी और अन्य सामग्री

विशेष आयोजन

राष्ट्रीय पर्व, धार्मिक उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम

प्रकाश व्यवस्था के कार्यों में शामिल प्रमुख स्थान

चौमुखीपुल से घास बाजार तक सेंट्रल लाइटिंग।

विनोबा नगर पानी की टंकी से मुक्तिधाम रोड तक सेंट्रल लाइटिंग।

प्रतापनगर ब्रिज से कृषि मंडी तक प्रकाश व्यवस्था।

सालाखेड़ी पुलिस चौकी से पेट्रोल पंप तक सेंट्रल लाइटिंग।

बरबड़ रोड हनुमान मंदिर से सैलाना रोड तक प्रकाश व्यवस्था।

रतलाम-बाजना मार्ग पर सेंट्रल लाइटिंग।

चेतक ब्रिज से आरो आश्रम तक रोप लाइटिंग।

दो बत्ती चौराहे पर सौंदर्यीकरण।

कालिका माता परिसर में प्रकाश व्यवस्था।

जवाहर नगर गार्डन में प्रकाश व्यवस्था।

संजय नगर उद्यान में प्रकाश व्यवस्था।

अमरेश्वर महादेव मंदिर में विद्युत सज्जा।

महलवाड़ा पैलेस में सौंदर्यीकरण।

शहीद चौक एवं अंबेडकर चौराहे पर सौंदर्यीकरण।

छत्रीपुल स्थित छतरियों पर विद्युत सज्जा।

नगर निगम परिसर स्थित गणेश मंदिर में विद्युत सज्जा।

त्रिवेणी मेला परिसर में विशेष प्रकाश व्यवस्था।

बरबड़ मेला परिसर में अस्थायी विद्युत व्यवस्था।