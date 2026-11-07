दीपावली की रोशनी में दमका आलोट, बाजारों में खरीदारी का उत्साह

विद्युत झालरों से सजे बाजार, दुकानों पर उमड़ी ग्राहकों की भीड़
रतलाम। रोशनी से जगमगाते बाजार, सजी-धजी दुकानें, खरीदारी के लिए उमड़ते ग्राहक और दीपावली के स्वागत में तैयार घर-आंगन... दीपोत्सव के उल्लास ने आलोट की फिजा बदल दी है। पूरा नगर रंग-बिरंगी विद्युत सजावट से दमक उठा है। बाजारों से लेकर गलियों तक त्योहार की रौनक दिखाई दे रही है। सुबह से देर शाम तक दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही बनी हुई है। कपड़ा, मिठाई, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोने-चांदी और पूजन सामग्री की दुकानों पर खरीदारी का उत्साह नजर आ रहा है। दीपावली की तैयारियों में जुटे लोगों की चहल-पहल से बाजार गुलजार हैं, वहीं व्यापारी भी अच्छे कारोबार की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
नगर के प्रमुख बाजारों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को आकर्षक विद्युत झालरों से सजाया गया है। कहीं रंगीन रोशनी की लड़ियां आकर्षण बिखेर रही हैं तो कहीं सजी हुई दुकानों की चमक राहगीरों को अपनी ओर खींच रही है। शाम होते ही बाजारों का नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है। रोशनी से दमकती दुकानों और ग्राहकों की भीड़ के बीच पूरा बाजार दीपोत्सव के रंग में रंगा नजर आता है।
कपड़ा बाजार में परिवारों के साथ पहुंच रहे लोग दीपावली के लिए नए परिधानों की खरीदारी कर रहे हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए कपड़ों की नई वैरायटी सजाई गई है। बर्तन बाजार में भी ग्राहकों की आवाजाही बनी हुई है। लोग घरेलू उपयोग के साथ त्योहार पर उपहार देने के लिए भी बर्तनों की खरीदारी कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों पर घरेलू उपकरणों और घरों को सजाने वाली आकर्षक लाइटों की मांग दिखाई दे रही है।
दीपावली के उत्सव में मिठाइयों का विशेष महत्व है। मिठाई की दुकानों पर तरह-तरह की मिठाइयां सजाई गई हैं। लोग परिवार और रिश्तेदारों के लिए मिठाइयां खरीदने के साथ उपहारों की तैयारी भी कर रहे हैं। आकर्षक पैकिंग में उपलब्ध मिठाइयां ग्राहकों को लुभा रही हैं। वहीं सोने-चांदी की दुकानों पर भी त्योहार के मद्देनजर खरीदारी का माहौल है।
दीपावली पूजन के लिए लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमाओं, दीपकों और पूजन सामग्री की दुकानों पर भी ग्राहकों की आवाजाही बनी हुई है। लोग पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने में लगे हैं। दुकानदारों ने भी पर्व को देखते हुए अपनी दुकानों को आकर्षक ढंग से सजाया है। बाजारों में बढ़ती चहल-पहल से व्यापारियों को अच्छे कारोबार की उम्मीद है।
बाजारों की रौनक के साथ घरों में भी दीपावली की तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। साफ-सफाई और सजावट के बाद अब घरों को रोशनी से सजाने की तैयारी चल रही है। महिलाएं मुख्य द्वार और आंगन में आकर्षक रंगोलियां बनाने में जुटी हैं। कहीं रंगों से सुंदर आकृतियां उकेरने की तैयारी है तो कहीं फूलों से प्रवेश द्वार सजाए जा रहे हैं।
घरों की देहरी से लेकर छतों और बालकनी तक रोशनी की व्यवस्था की गई है। विद्युत झालरों के साथ मिट्टी के दीपक सजाने की तैयारियां भी चल रही हैं। बच्चे भी घरों को सजाने में उत्साह से भागीदारी कर रहे हैं। परिवार के सदस्य मिलकर दीपावली के स्वागत की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं।
आलोट में दीपोत्सव की तैयारियों के बीच परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम दिखाई दे रहा है। एक ओर मिट्टी के दीपक, रंगोली और पारंपरिक पूजन सामग्री के जरिए पर्व की परंपराएं निभाने की तैयारी है, वहीं दूसरी ओर विद्युत झालरों और रंगीन लाइटों से घरों और दुकानों को नया रूप दिया जा रहा है। बाजारों में खरीदारी का उत्साह और घरों में सजावट की व्यस्तता बता रही है कि दीपावली को लेकर हर वर्ग में खास उमंग है। रोशनी से सजा आलोट अब दीपों के पर्व के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है।
बड़ी खबरेंView All
रतलाम
मध्य प्रदेश न्यूज़