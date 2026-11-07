रतलाम में दीपोत्सव पर बिजली कंपनी का अंधेरगर्दी वाला सिस्टम, शहर से गांव तक गुल हुई बत्ती

रतलाम। घरों में दीपों की कतारें सजाने और शहर को रोशनी से जगमगाने की तैयारी के बीच बिजली कंपनी की लचर व्यवस्था ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं। जिस दीपोत्सव पर घर-घर रोशनी होनी थी, उसी दिन शहर से लेकर ग्रामीण अंचल तक बिजली आपूर्ति का सिस्टम लड़खड़ा गया। रतलाम शहर के कई इलाकों में सुबह से बिजली गुल रही तो ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आने-जाने का सिलसिला चलता रहा। नामली, सरवन, बिलपांक, बिरमावल, जावरा, सैलाना, शिवगढ़, रावटी, बाजना और करमदी सहित करीब 100 गांव बिजली संकट से प्रभावित रहे। हालात यह रहे कि लोग बिजली कंपनी के अधिकारियों से शिकायत करने के लिए फोन लगाते रहे, लेकिन जिम्मेदारों ने फोन तक उठाना जरूरी नहीं समझा। कांग्रेस नेता राजेश पुरोहित ने कहा है, सनातनी संस्कृति के सबसे बडे़ पर्व पर बिजली गुल कर धार्मिक भावना के साथ कुठाराघात किया जा रहा है।