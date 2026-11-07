अनूठी परम्परा: दीपावली पर गोबर की तलाई में दीप जलाकर देखते हैं वंशवृद्धि का प्रतिबिंब

परंपरा में छिपा है कुल और पूर्वजों से जुड़ाव



दीपावली से एक रात पहले घरों के दरवाजे बंद।

अगले दिन दोपहर तक घर के भीतर ही पूजा-अर्चना।

भगवान श्री देवनारायण, कुलदेवताओं और पितरों का पूजन।

गोबर की तलाई में दूध, दही, घी डालकर दीप प्रज्वलित।

दीपक के प्रतिबिंब को वंशवृद्धि और समृद्धि का प्रतीक मानने की लोकमान्यता।

युवा पीढ़ी भी श्रद्धा के साथ निभा रही सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपरा।