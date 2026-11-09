दो बाइक की आमने-सामने की भिड़ंत, दो घरों के दीपक बुझे

रावटी थाना प्रभारी मनीष डावर ने बताया यह हादसा रावटी के पास स्थित गांव गरवाड़ा में रात करीब 9.30 बजे हुआ। दो बाइक की आमने-सामने से तेज रफ्तार के साथ भि़ंत हुई। हादसे में लालगुवाड़ी निवासी राहुल पिता नानकिया डिंडोर (20) की स्पॉट पर ही मौत हो गई। उसका साथी बबलू पिता थावरा डिंडोर (18) निवासी लालगुवाड़ी घायल हो गया। दूसरी बाइक सवार राधेश्याम पिता हकरामईड़ा (21) निवासी मलवासी और उका साथी किशन पिता कालू (22) गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। यहां राहुल को मृत घोषित कर अन्य को भर्ती कर इलाज शुरू किया। इलाज के दौरान सोमवार तडक़े गंभीर घायल राधेश्याम ने भी दम तोड़ दिया। दोनों घायलों का इलाज किया जा रहा है।