साइबर सुरक्षित दीपावली : ऑनलाइन खरीदारी में सतर्क नहीं तो रहे तो हो सकती है ठगी

इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक रतलाम श्री अमित कुमार के निर्देशन में रतलाम पुलिस द्वारा दीपावली पर्व तक च्साइबर हाइजीन सप्ताहज् मनाया जा रहा है। अभियान के तहत आमजन को साइबर सुरक्षित दीपावली मनाने, ऑनलाइन खरीदारी के दौरान सावधानी बरतने तथा साइबर अपराधों से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।