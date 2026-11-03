किसान नाराज: रतलाम में ट्रांसफार्मर के लिए सुबह से देर रात तक इंतजार

रात तक करना पड़ रहा इंतजार

एसएलआर सविता राठौर ने किसानों से समस्या पूछी और ज्ञापन देने की बात कहीं, किसानों ने मना कर दिया कि विद्युत वितरण कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी को बुलाने की मांग की। तहसीलदार आशीष उपाध्याय ने कार्यपालन यंत्री विक्रांत ठाकुर को फोन कर मौके पर बुलाया। किसानों ने उनके सामने अपनी समस्याएं रखीं। ठाकुर ने स्टोर में 200 केवी का ट्रांसफार्मर उपलब्ध होने पर उसी दिन देने का आश्वासन दिया। इसके बाद किसानों ने धरना समाप्त किया और जली डीपी चंबल कॉलोनी पहुंचाई। धरने पर धामनोद के किसान अनिल पाटीदार, दिनेश पाटीदार, कैलाश पाटीदार, आशीष पाटीदार सहित युवा कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र सिंह सेजावता, मानवेंद्र सिंह लुनेरा सहित अन्य किसान मौजूद रहे।