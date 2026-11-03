मकानों की छतों के ऊपर मौत बनकर दौड़ रही हाइटेंशन लाइन

कई मकानों के ऊपर से गुजर रही हाइटेंशन लाइन

क्षेत्र के कई मकानों के ऊपर से हाइटेंशन लाइन गुजर रही है। कई मकानों की छतों पर चद्दर लगी हैं। चद्दर हटाने या छत पर जाने के दौरान तारों से संपर्क होने का खतरा बना रहता है। रहवासियों का कहना है कि हर हादसे के बाद डर के साये में रहना पड़ता है। विद्युत वितरण कंपनी को खुले तारों की सुरक्षा के लिए इंतजाम करने चाहिए, ताकि किसी और मासूम या रहवासी की जान खतरे में न पड़े।