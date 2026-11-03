3 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रतलाम

मकानों की छतों के ऊपर मौत बनकर दौड़ रही हाइटेंशन लाइन

अब तक पांच-छह लोग झुलसे, एक की जा चुकी जान का दावा, राजीव नगर में कई मकानों के ऊपर से गुजर रहे खुले बिजली के तार, पांच साल की मासूम अलिजा गंभीर रूप से झुलसी, इंदौर के निजी अस्पताल में उपचार जारी
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

रतलाम

image

Gourishankar singh Jodha

Updated: 3 Nov 2026, 9:40 PM IST

Electricity Department ratlam newsअब तक पांच-छह लोग झुलसे, एक की जा चुकी जान का दावा, राजीव नगर में कई मकानों के ऊपर से गुजर रहे खुले बिजली के तार, पांच साल की मासूम अलिजा गंभीर रूप से झुलसी, इंदौर के निजी अस्पताल में उपचार जारी

अब तक पांच-छह लोग झुलसे, एक की जा चुकी जान का दावा, राजीव नगर में कई मकानों के ऊपर से गुजर रहे खुले बिजली के तार, पांच साल की मासूम अलिजा गंभीर रूप से झुलसी, इंदौर के निजी अस्पताल में उपचार जारी

रतलाम। शहर के एक क्षेत्र में मकानों की छतों के ऊपर से गुजर रही खुली हाइटेंशन लाइन रहवासियों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। क्षेत्र में अब तक पांच-छह लोग करंट की चपेट में आकर झुलस चुके हैं, जबकि पिछले साल एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है। इसके बावजूद विद्युत वितरण कंपनी ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं।

दिलीप नगर के समीप राजीव नगर में गत दिवस पांच साल की मासूम अलिजा पिता सलमान खान भी घर की छत पर खेलते समय हाइटेंशन तारों के संपर्क में आकर गंभीर रूप से झुलस गई। उसे पहले जिला अस्पताल, फिर मेडिकल कॉलेज और वहां से इंदौर रेफर किया गया। फिलहाल इंदौर के निजी अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है।

कई मकानों के ऊपर से गुजर रही हाइटेंशन लाइन
क्षेत्र के कई मकानों के ऊपर से हाइटेंशन लाइन गुजर रही है। कई मकानों की छतों पर चद्दर लगी हैं। चद्दर हटाने या छत पर जाने के दौरान तारों से संपर्क होने का खतरा बना रहता है। रहवासियों का कहना है कि हर हादसे के बाद डर के साये में रहना पड़ता है। विद्युत वितरण कंपनी को खुले तारों की सुरक्षा के लिए इंतजाम करने चाहिए, ताकि किसी और मासूम या रहवासी की जान खतरे में न पड़े।

रतलाम में गरीबों के गेहूं में कंकड़-पत्थर, वितरण पर उठे सवाल

ये भी पढ़ें
Ratlam Breaking News PDS

अलिजा छत पर जाने से तारों से झुलस गई
अलिजा की दादी ने बताया कि बच्ची स्कूल से खाना खाने घर आई थी। घर पर कोई नहीं था। इसी दौरान वह छत पर चली गई और तारों की चपेट में आ गई। हादसे के समय परिवार के सदस्य दूसरे मकान पर थे। बच्ची बुरी तरह झुलस गई, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पतालों में ले जाना पड़ा।

एक की मौत हो गई, पांच-छह लोगों को लग चुका हैं करंट
रहवासी रईसाबी रहमानी ने बताया कि क्षेत्र में सीताराम, छोटूभाई, डिस्कवाला, एक लडक़े सहित कई लोग करंट से झुलस चुके हैं, जबकि एक युवक की मौत भी हो चुकी है। उनके मकान के ऊपर से भी तार गुजर रहे हैं। रहवासियों ने विद्युत वितरण कंपनी से तारों की सुरक्षा के तत्काल इंतजाम करने की मांग की।

विभाग की खुले तारों में पाइप डालना देना चाहिए
क्षेत्रवासी नसीम बी, इमरान खान और मुबारिक ने बताया कि करीब 30 साल से यहां परिवार रह रहे हैं। कई लोगों को कुटीर योजना के तहत मकान मिले हैं। कुछ दिन पहले भी चद्दर हटाते समय एक व्यक्ति करंट की चपेट में आ गया था। विभाग को सुरक्षा के लिए खुले तारों में पाइप डालना चाहिए, ताकि अचानक इसके सम्पर्क में न आए।

हादसों के बाद भी सुरक्षा का इंतजार
राजीव नगर में 10 से 15 मकानों के ऊपर से गुजर रही हाइटेंशन लाइन।
रहवासियों के अनुसार अब तक पांच-छह लोग झुलस चुके हैं।
एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत होने का दावा।
पांच साल की अलिजा गंभीर रूप से झुलसी, इंदौर में उपचार जारी।
छतों पर लगी चद्दर हटाने और सामान्य आवाजाही में भी करंट का खतरा।

इनका कहना है…
लाइन बहुत पुरानी, लोगों ने मकान बाद में बना लिए हैं। नागरिकों को जागरूक रहते हुए स्वयं की सेफ्टी भी रखना चाहिए। मकान नीचे नहीं बनाए। मौके पर कर्मचारियों को पहुंचाया है।
वीएस मरकाम, सहायक यंत्री एमपीईबी

रतलाम की देशी ग्रेडेड गिर गाय दूध में अव्वल

ये भी पढ़ें
Gopal Krishna Gram Puraskar Yojana

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

3 Nov 2026, 9:40 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / मकानों की छतों के ऊपर मौत बनकर दौड़ रही हाइटेंशन लाइन

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

किसान नाराज: रतलाम में ट्रांसफार्मर के लिए सुबह से देर रात तक इंतजार

MPEB, Collectorate, Ratlam breaking news
रतलाम

संभाग की स्वीकृत दरों पर ही होगा लीगेसी वेस्ट का उपचार

ratlam news
रतलाम

तीन माह से वेतन नहीं मिलने से हड़ताल पर उतरे आउट सोर्स कर्मचारी

ratlam news
रतलाम

रतलाम की देशी ग्रेडेड गिर गाय दूध में अव्वल

Gopal Krishna Gram Puraskar Yojana
रतलाम

कपलर ट्रैक पर गिरा, 130 की रफ्तार से दौड़ती मालगाड़ी का तीसरा डिब्बा बेपटरी

ratlam goods train accident
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.