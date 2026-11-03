तीन माह से वेतन नहीं मिलने से हड़ताल पर उतरे आउट सोर्स कर्मचारी

रतलाम. दीपावली का त्योहार हर किसी के लिए ख‍ुशी लेकर आता है। निजी कंपनियों में कार्य करने वाले कर्मचारियों सालभर इस साल तोहफे का इंतजार रहता है तो आम व्यक्ति इस त्योहार को लेकर उत्साहित रहता है। इससे इतर मेडिकल कॉलेज में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर, सुरक्षा गार्ड, हाउस कीपिंग सहित अन्य कार्य आउटसोर्स कर्मचारियों के रूप में काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने से वे मायूस हैं। त्योहार में अब कुछ ही दिन बचे हुए होने और वेतन नहीं मिलने से इनका आक्रोश फूट पड़ा और यहां कार्यरत करीब पौने दो सौ कर्मचारी मंगलवार को हड़ताल पर उतरकर नारेबाजी करने लगे। अचानक मेडिकल कॉलेज मे काम बंद होने से अफसर भी हरकत में आए। आनन-फानन में इन्हें रखने वाली कंपनी इजाइल के और हाइट्स के अफसरों से संपर्क करतके वेतन देने काम शुरू करवाने के लिए सक्रिय हो गए। हड़ताल की सूचना मिलने के बाद श्रम विभाग के अफसर भी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। इन्होंने शाम तक संबंधित कंपनी से भुगतान का आश्वासन देकर दोपहर बाद हड़ताल समाप्त करवाई। हालांकि रात आठ बजे तक कर्मचारियों के खातों में कंपनी की तरफ से वेतन का भुगतान नहीं किया गया था।