संभाग की स्वीकृत दरों पर ही होगा लीगेसी वेस्ट का उपचार

नगर निगम में 4 सहायक यंत्री व 12 उपयंत्री की नियुक्तीपीईबी के माध्यम से कराये जाने के प्रस्ताव के साथ ही नगर निगम के विभिन्न विभागों एवं शाखाओं में कार्यालयीन नस्तियां, विकास शाखा पत्राचार, सेवा अभिलेख, संपत्तिकर एवं जलकर संबंधी अभिलेख, निर्माण कार्यो की नस्तियां, निविदा अभिलेख, परिषद एवं समितियों की कार्यवाही, न्यायालयीन प्रकरण तथा अन्य महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेजों का डिजिटलीकरण हेतु डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम (डीएमएस) सॉफ्टवेयर तैयार किये जाने की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के एएचपी घटक अर्न्तगत डीपीआर-3 बंजली निर्मित एलआईजी फ्लेट का प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर 4 एलआईजी फ्लेट का अस्थाई आवंटन किये जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।