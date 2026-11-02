Train Accident : 130 की रफ्तार से दौड़ती मालगाड़ी का तीसरा डिब्बा बेपटरी, मुंबई-दिल्ली रेलमार्ग ठप

रतलाम। मुंबई-दिल्ली रेलमार्ग पर सोमवार शाम करीब 7.20 बजे तेज रफ्तार मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतरते ही रेल यातायात थम गया। रतलाम रेल मंडल के गोधरा-दाहोद रेलखंड पर मंगलमऊड़ी और जैकोट स्टेशन के बीच हुए हादसे में 58 डिब्बों वाली मालगाड़ी का इंजन से तीसरे नंबर का वैगन बेपटरी हो गया। करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही मालगाड़ी के डिब्बे की पिछली ट्रॉली के चारों पहिए पटरी से उतर गए। वैगन के अगले हिस्से का कपलर भी ट्रैक पर गिर गया। हादसे के बाद मुंबई से दिल्ली के बीच रेल यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। एक माह के भीतर रतलाम रेल मंडल में यह चौथा रेल हादसा है।