त्योहार के बीच दो दिन बिजली कटौती, 3 और 4 नवंबर को रतलाम में चार घंटे तक बंद रहेगी सप्लाई

रतलाम। त्योहारों के बीच शहरवासियों को दो दिन बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा। विद्युत वितरण कंपनी ने 3 और 4 नवंबर को शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में बिजली सप्लाई बंद रखने की सूचना जारी की है। कहीं 11 केवी डबल सर्किट लाइन के पोल शिफ्ट किए जाएंगे तो कहीं फोरलेन निर्माण के चलते बिजली लाइन की शिफ्टिंग और पेड़ों के ट्रांसप्लांटेशन का काम होगा। इसके चलते दोनों दिन सुबह से दोपहर तक कई कॉलोनियों और प्रमुख बाजारों में बिजली बंद रहेगी। खास बात यह है कि 4 नवंबर को सुबह 6 बजे से ही बिजली कटौती शुरू हो जाएगी, जिससे सुबह की दिनचर्या और कारोबार प्रभावित हो सकता है।