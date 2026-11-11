इंदौर में चुनावी मोड में कांग्रेस, 1680 बूथों पर घर-घर पहुंचेंगे बीएलए, निष्क्रिय एजेंट होंगे बाहर

शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने कहा कि बीएलए के विधानसभावार होने वाले सम्मेलन को लेकर तारीख तय की जा रही है। प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, सज्जन सिंह वर्मा और प्रदेश की सह प्रभारी उषा नायडू की मौजूदगी में सम्मेलन होंगे। बीएलए को बताया जाएगा कि बूथ पर काम कैसे करना है। कांग्रेस की रीतिनीति को जनता तक कैसे पहुंचाना है। अपने बूथ के अंतर्गत आने वाली एक-एक गली में जाकर जन समस्या को उठाना और घर-घर जाकर लोगों से संपर्क करना है। उन्होंने कहा कि कई बीएलए के काम न करने और सक्रिय न रहने की आ रही शिकायतों के चलते उन्हें पदमुक्त करते हुए नई नियुक्ति की जाएगी। बूथ अंतर्गत आने वाले वरिष्ठ नेता को प्रभारी बनाकर बूथ जिताने की जिम्मेदारी दी जाएगी।