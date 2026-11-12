धार TI हत्याकांड: कुचलने के बाद खेत में छिपे थे आरोपी, गुजरात तक जंगलों के रास्ते पहुंचानी थी शराब

कुछ देर बाद गजेंद्र ने फिर केरम को फोन कर उन्हें वहां से निकालने के लिए कहा। इसके बाद केरम ने दोनों को इंदौर बुलाया और खुद आलीराजपुर से उन्हें लेने पहुंचा। हालांकि दोनों आरोपी हाईवे पर ट्रक और डंपर जैसे वाहनों से लिफ्ट लेकर इंदौर पहुंचे थे। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि घटना वाले दिन केरम सिंह और आरोपी विजय राव की इंदौर में मुलाकात हुई थी। उधर, पुलिस ने बुधवार को ड्राइवर गजेंद्र को घटनास्थल पर ले जाकर सीन रिक्रिएशन कराया। पूछताछ में शराब तस्करी के नेटवर्क और गुजरात तक शराब पहुंचाने के तरीके को लेकर भी कई अहम जानकारियां सामने आई है।