15 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

Bhopal news: ’12 दिन’ स्वास्थ्य विभाग कर पाया पुष्टि, स्वाइन फ्लू से बुजुर्ग की मौत हुई थी या नहीं !

Swine flu: स्वाइन फ्लू से 80 वर्षीय बुजुर्ग की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की निगरानी, संपर्क ट्रेसिंग और निजी अस्पताल की रिपोर्टिंग पर सवाल उठे हैं।
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Sep 15, 2026

अस्पताल रूम की फोटो, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)

अस्पताल रूम की फोटो, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)

Bhopal news: एमपी के भोपाल शहर में स्वाइन फ्लू से 80 वर्षीय बुजुर्ग राम सिंह की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग की निगरानी और सूचना व्यवस्था पर सवाल उठ रहे है। ओल्ड मिनाल रेसीडेंसी निवासी बुजुर्ग की मौत एक सितंबर को हुई थी। स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू से मौत की पुष्टि 12 सितंबर की रात को किया। सवाल उठ रहा है कि बुजुर्ग की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमण की रोकथाम के लिए निर्धारित एसओपी के तहत संपर्क में आए लोगों की पहचान और निगरानी कब शुरू किया।

संक्रामक बीमारी से मौत के बाद मरीज के संपर्क में आए लोगों की पहचान कर उनकी निगरानी और जरूरत के अनुसार जांच की जाती है। इस मामले में कितने लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुई, कितनों की स्क्रीनिंग की गई और कितने लोगों को निगरानी में रखा गया, इसकी जानकारी विभाग की ओर से स्पष्ट नहीं की गई है।

निजी अस्पताल की रिपोर्टिंग की भी जांच जरूरी

बुजुर्ग का इलाज शहर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। यह भी जांच का विषय है कि स्वाइन फ्लू की रिपोर्ट आने के बाद अस्पताल ने समय पर इसकी सूचना आइडीएसपी पोर्टल पर दी थी या नहीं। यह भी स्पष्ट नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल के रिकॉर्ड की जांच की या नहीं।

सितंबर में तेजी से बढ़े मामले

भोपाल में अब तक 70 स्वाइन फ्लू के मरीज मिल चुके हैं। इनमें 48 मरीज सितंबर के 12 दिनों में मिले हैं। इस दौरान 232 लोगों की जांच की गई, जिनमें 48 संक्रमित पाए गए। सीएमएचओ डॉ. मनीष शर्मा ने कहा कि स्वाइन फ्लू अभी नियंत्रण में है। गंभीर मरीजों की स्थिति स्थिर है।

प्रदेश में स्वाइन फ्लू से पांच मरे

इंट्रीगेटेड सर्विलेंस प्रोग्राम (आइडीएसपी) के अनुसार अब तक प्रदेश में स्वाइन फ्लू से कुल पांच लोगों की मौत हुई है। इनमें से भोपाल, उज्जैन और देवास में एक-एक और इंदौर में दो लोगों की मौत हुई है। मध्यप्रदेश में अब तक स्वाइन फ्लू के कुल 300 मरीज पाए गए हैं। गांधी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) के रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर रेस्पीरेटरी डीजीजेज (आरआइआरडी) के अधीक्षक और सांस रोग विशेषज्ञ डॉ. लोकेंद्र दवे ने बताया कि मानसून और जाड़े के मौसम में एच-1एन-1 वायरस अधिक सक्रिय हो जाते हैं।

एमपी में हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना पड़ी भारी, 2 IAS अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

ये भी पढ़ें
IAS Vivek Porwal And IAS Sandeep GR

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

15 Sept 2026 07:40 am

Published on:

15 Sept 2026 07:39 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Bhopal news: ’12 दिन’ स्वास्थ्य विभाग कर पाया पुष्टि, स्वाइन फ्लू से बुजुर्ग की मौत हुई थी या नहीं !

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Election Results Live: जयपुर नगर निगम के 4 वार्ड का परिणाम अटका, रीपोलिंग के बाद घो​षित होंगे नतीजे

Jaipur Nagar Nigam Election Results Live
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bhopal news: 20 बड़े होटल में थाली में ‘जहर’, खाने में घूम रहे फंगस, चूहा, कॉकरोच, 100 केस दर्ज

खाने की थाली, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
भोपाल

भोपाल मेट्रो की टाइमिंग फिर बदली, कल से बदल जाएगी समय-सारणी, देखें शेड्यूल

Bhopal Metro New Timing
भोपाल

राहुल गांधी से पहले एमपी आएंगे नितिन नवीन और मोहन भागवत, ‘छात्रों की गूंज’ से पहले युवाओं को साधने की तैयारी

BJP Master Stroke
भोपाल

'हमें हमारे पापा से मिला दो...' पिता को ढूंढने 1400 किमी दूर से भोपाल आईं बेटियां

Nepal Sisters Search Missing Father
भोपाल

BRICS समिट के डिनर मेन्यू पर सियासत तेज, राहुल गांधी के तंज पर एमपी के मंत्री विश्वास सारंग का पलटवार

BRICKS Summit Dinner Menu
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.