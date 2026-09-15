Bhopal news: ’12 दिन’ स्वास्थ्य विभाग कर पाया पुष्टि, स्वाइन फ्लू से बुजुर्ग की मौत हुई थी या नहीं !

Bhopal news: एमपी के भोपाल शहर में स्वाइन फ्लू से 80 वर्षीय बुजुर्ग राम सिंह की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग की निगरानी और सूचना व्यवस्था पर सवाल उठ रहे है। ओल्ड मिनाल रेसीडेंसी निवासी बुजुर्ग की मौत एक सितंबर को हुई थी। स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू से मौत की पुष्टि 12 सितंबर की रात को किया। सवाल उठ रहा है कि बुजुर्ग की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमण की रोकथाम के लिए निर्धारित एसओपी के तहत संपर्क में आए लोगों की पहचान और निगरानी कब शुरू किया।