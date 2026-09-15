Bhopal news: 20 बड़े होटल में थाली में ‘जहर’, खाने में घूम रहे फंगस, चूहा, कॉकरोच, 100 केस दर्ज

Bhopal news:एमपी के भोपाल शहर में फुटपाथी दुकानदार से लेकर पांच सितारा होटल तक में लोगों को अमानक खानपान दिया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम लगातार जांच व सैंपलिंग कर रही, लेकिन बीते दो साल में कोई बड़ा जुर्माना, किसी कारोबारी व्यवसायी को जेल नहीं हुई। हाल में दस होटल्स के किचन में गंदगी, एक्सपायरी सामान का वेज-नॉनवेज साथ रखने की स्थिति बनी। नोटिस जारी किए, लेकिन इन्हें सील नहीं किया गया। इससे पहले भी शहर की 20 बड़ी होटल्स के किचन गंदे व फंगस, चूहा, कॉकरोच मिले थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ।