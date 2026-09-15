भोपाल में ऐसा कौन VIP था, जिसके लिए PM मोदी ने 15 मिनट बदला अपना कार्यक्रम? जानिए दिलचस्प किस्सा

दरअसल, मध्यप्रदेश के स्कूलों में वार्षिक परीक्षा शुरू हो चुकी थी। ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट वाले दिन 24 फरवरी को भोपाल में भी परीक्षा थी। पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल के पास दो परीक्षा केंद्र थे। पीएम मोदी के एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल पहुंचने के सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग की जाना थी। यातायात पुलिस को सभी रास्ते बंद करने थे। इससे स्कूली बच्चों को परीक्षा से लौटने और परीक्षा देने जाने वालों को असुविधा हो सकती थी, इसलिए पीएम मोदी ने छात्रों की असुविधा न हो इसका ध्यान रखते हुए अपने कार्यक्रम में बदलाव कर दिया था। इसके बाद ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ हुआ। श्यामला हिल्स क्षेत्र के दो परीक्षा केंद्र भी बदल दिए गए थे। इनमें रीजनल स्कूल और बालभवन स्कूल शामिल थे। नए शेड्यूल के बाद प्रधानमंत्री राजभवन से 10 बजे निकले और 10.15 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे।