Himadri Singh : मां-पिता नहीं रहे, पति का भी छूटा साथ, सांसद हिमाद्री सिंह को अब बेटी का सहारा

Himadri Singh : BJP सांसद हिमाद्री सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने अपने पति नरेंद्र मरावी से तलाक ले लिया है। अनूपपुर जिले के राजेंद्रग्राम कोर्ट ने इस संबंध में डिक्री जारी की है। हालांकि हिमाद्री सिंह कई सालों से पति से अलग ही रह रहीं थीं पर अब उनका दांपत्य जीवन कानूनी रूप से भी समाप्त हो गया है। पति नरेंद्र मरावी से संबंध विच्छेद के बाद वे अकेली रह गई हैं। सांसद हिमाद्री सिंह के मांं-पिता गुजर चुके हैं। वे अब अपनी बेटी के साथ ही रहेंगी। सांसद हिमाद्री सिंह ने अपनी बेटी गिरिशा सिंह और उसके द्वारा बनाई गई गणेश प्रतिमा की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की।