AIIMS Bhopal: कैंसर मरीज को डॉक्टरों ने दिया नया जीवन, पैर की हड्डी से बना दिया जबड़ा

Bhopal news:एमपी में एम्स भोपाल के डॉक्टरों ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कैंसर के कारण जबड़ा गंवाने वाले एक मरीज को थ्री-डी प्रिंटिंग' तकनीक और पैर की फाइबुला हड्डी की मदद से नया जबड़ा लगाकर नया जीवन दिया गया है। इस जटिल सर्जरी के एक महीने बाद मरीज अब सामान्य रूप से भोजन चबाने और बोलने में सक्षम है। सर्जरी को बेहद सटीक बनाने के लिए डॉक्टरों ने सीधे ऑपरेशन करने के बजाय 'वर्चुअल सर्जिकल प्लानिंग' का सहारा लिया। सबसे पहले मरीज के सीटी स्कैन से जबड़े का एक डिजिटल मॉडल तैयार किया गया। इसके बाद थ्री-डी प्रिंटेड मॉडल बनाकर उस पर पूरी सर्जरी का पूर्वाभ्यास (रिहर्सल) किया गया। इससे पहले से ही तय कर लिया गया था कि हड्डी को किस कोण से काटना है और कहां फिट करना है, जिससे मुख्य ऑपरेशन के दौरान समय बचा और जोखिम कम हो गया।