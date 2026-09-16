16 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

भोपाल में बाप-बेटी की जोड़ी चला रही थी गांजे का कारोबार, स्कूटी की डिक्की छिपा रखी थी खेप

Bhopal Marijuana smuggling: गांधीनगर पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। गांजा तस्करी करने- बेटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Akash Dewani

Sep 16, 2026

marijuana smuggling father-daughter arrested

Bhopal Marijuana smuggling: पुलिस ने गांजा तस्कर बाप-बेटी को किया गिरफ्तार (फोटो सोर्स- Patrika)

Bhopal Marijuana smuggling: मध्य प्रदेश की राजधानी में एक बार फिर नशा मुक्ति दावों को फेल करने वाली घटना सामने आई है। भोपाल में नशा मुक्ति के दावों के बीच गांधीनगर इलाके में नशे के काले कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में हैरान कर देने वाली बात ये है कि कारोबार को बाप-बेटी मिलकर चला रहे थे। पिता और बेटी गांजे की तस्करी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। गांधीनगर पुलिस ने बाप-बेटी सहित एक अन्य साथी को गिरफ्तार किया। इनके पास से 21 किलो 950 ग्राम अवैध गांजा और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही स्कूटी जब्त की गई है।

मुखबीर ने दी सूचना, पुलिस ने बिछाया जाल

मुखबिर की सटीक सूचना पर बिछाया जाल गांधीनगर थाना प्रभारी सुनील चतुर्वेदी को मुखबिर से सूचना मिली कि कि ग गांधीनगर निवासी आकाश पारदी अपनी बेटी के साथ मिलकर मादक पदार्थों का बड़ा नेटवर्क चला रहा है और गांजे की एक बहुत बड़ी खेप ठिकाने लगाने की फिराक में है। सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर संजय कुमार सिंह और डीसीपी आदर्श कांत शुक्ला के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित की गई।

स्कूटी से बरामद हुआ नशा

पुलिस टीम ने एयरोसिटी रोड पर घेराबंदी कर तस्करों की मॉनिटरिंग शुरू की। आरोपी गांजे की खेप लेकर स्कूटी से पहुंचे, पुलिस ने घेर लिया। बैग्स से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से आरोपी खुशी सोलंकी (19) उसके पिता आकाश पारदी (54) और रतलाम निवासी साथी तुषार चौहान (20) को गिरफ्तार किया।

भोपाल में कहां से आ रही थी इतनी बड़ी खेप ?

महज 19 साल की उम्र में गांजे की अवैध तस्करी करने वाली खुशी और उसके पिता से अब पुलिस कड़ाई से पूछताछ कर रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि नशे की यह बड़ी खेप कहां से लाई गई थी और राजधानी में किन-किन लोगों तक पहुंचाई जानी थी। पुलिस इस मामले में दोनों से पूछताछ कर रही है।

स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले मिली थी एमडी ड्रग्स

बता दें कि, स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले 14 अगस्त को भोपाल रेलवे स्टेशन पर 6.325 किलोग्राम यानी करीब 7.5 करोड़ की एमडी ड्रग्स की खेप को राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने कार्रवाई कर जब्त किया था। इस खेप को लेकर महिला ई दिल्ली से बेंगलुरू की यात्रा कर रही थी। महिला ने इन ड्रग्स को अपने ट्राली बैग में छिपा रखा था।

ट्रेन से ड्रग्स की तस्करी, भोपाल रेलवे स्टेशन पर 7.5 करोड़ की ड्रग्स के साथ पकड़ी गई महिला

ये भी पढ़ें
bhopal drugs

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

16 Sept 2026 07:56 am

Published on:

16 Sept 2026 07:56 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल में बाप-बेटी की जोड़ी चला रही थी गांजे का कारोबार, स्कूटी की डिक्की छिपा रखी थी खेप

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

AIIMS Bhopal: कैंसर मरीज को डॉक्टरों ने दिया नया जीवन, पैर की हड्डी से बना दिया जबड़ा

जबड़े का फोटो, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
भोपाल

भोपाल पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, UCC कानून पर कही बड़ी बात

Asaduddin Owaisi Arrive Bhopal
भोपाल

कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले एमपी के मंत्री विजय शाह को बड़ी राहत, आगे नहीं चलेगा केस

Minister Vijay Shah Relief
भोपाल

कटनी-पेंड्रा रोड पर बनेगी चौथी रेल लाइन, कई जिलों के लाखों लोगों को मिलेगा फायदा

Katni Pendra Road 4th Rail Line
भोपाल

बीजेपी नेता ने 39 मौतों का बनाया तमाशा, बर्थडे पार्टी पर बंडा कांड पर कराया आपत्तिजनक डांस

dance at banda incident during bjp leader birthday party
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.