भोपाल में बाप-बेटी की जोड़ी चला रही थी गांजे का कारोबार, स्कूटी की डिक्की छिपा रखी थी खेप

Bhopal Marijuana smuggling: मध्य प्रदेश की राजधानी में एक बार फिर नशा मुक्ति दावों को फेल करने वाली घटना सामने आई है। भोपाल में नशा मुक्ति के दावों के बीच गांधीनगर इलाके में नशे के काले कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में हैरान कर देने वाली बात ये है कि कारोबार को बाप-बेटी मिलकर चला रहे थे। पिता और बेटी गांजे की तस्करी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। गांधीनगर पुलिस ने बाप-बेटी सहित एक अन्य साथी को गिरफ्तार किया। इनके पास से 21 किलो 950 ग्राम अवैध गांजा और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही स्कूटी जब्त की गई है।