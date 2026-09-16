रहे सावधान ! सामने आए स्वाइन फ्लू के 71 केस, वायरस पकड़ने वाली मशीन बंद, भोपाल से सैंपल जा रहे पूणे

Bhopal news: एमपी में स्वाइन फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे है। संक्रमितों की संख्या 71 पहुंच चुकी है। ऐसे समय में वायरस के बदलते रूप और नए स्ट्रेन की पहचान जरूरी हैए लेकिन गांधी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) में वायरस की नब्ज पकड़ने वाली पांच करोड़ रुपए की जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन चार साल से बंद पड़ी है। इससे एक भी सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हुई। अभी तक इस मशीन को स्थापित ही नहीं किया गया है। मजबूरी में स्वाइन फ्लू और दूसरे वायरस के नमूनों की जांच के के लिए एम्स भोपाल या पुणे भेजना पड़ रहा है। कोरोना काल में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (एनसीडीसी) ने वर्ष 2022 में जीएमसी को मशीन उपलब्ध कराई थी। इसे स्टेट वायरोलॉजी लैब में रखा गया है।