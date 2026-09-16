Bhopal traffic challan: मोबाइल पर आया ‘ट्रैफिक चालान’, ठगी से बचने में काम आई 1 सूझबूझ, आप भी रहें सावधान

Bhopal news: ट्रैफिक चालान जमा करने के नाम पर साइबर ठग अब वाहन मालिकों को फर्जी वेबसाइट और लिंक भेजकर निशाना बना रहे है। हाल ही में एमपी के भोपाल शहर में रहने वाले रोशन लाल भी ऐसी ही ठगी का शिकार होने से बाल-बाल बच गए। उनके मोबाइल पर ट्रैफिक चालान जमा करने एक लिंक आया था। भुगतान करने से पहले उन्होंने एसीपी ट्रैफिक विजय दुबे से संपर्क किया। उन्होंने वेबसाइट की जांच करने की सलाह दी। जांच में लिंक फर्जी निकला। समय रहते भुगतान रुकने से रोशन लाल के साथ संभावित आर्थिक ठगी टल गई।