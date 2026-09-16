एमपी को भारी पड़ सकता है मानसून का नया सिस्टम, 2 दिन बाद एक्टिव होने का अनुमान

MP Monsoon System : मध्यप्रदेश में मानसून का अब आखिरी दौर है। मानसूनी सिस्टम फिलहाल आगे बढ़ गए हैं। ऐसे में अब मौसम का मिजाज भी बदलने लगा है। प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर अब फिर से मौसम शुष्क हो गया है। राजधानी में तो दिन भर तीखी धूप रही और तापमान में 3 डिग्री का उछाल आ गया। कई जिलों में सीजन की कुल बारिश सामान्य औसत से अधिक पहुंच चुकी है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक फिलहाल बहुत ज्यादा बदलाव की उम्मीद तो नहीं है पर अभी बादल और बरसेंगे। 2 दिन बाद नया सिस्टम एक्टिव होगा जो खासतौर पर भारी पड़ सकता है।