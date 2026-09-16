53 प्रतिशत बच्चों को छोड़नी पड़ रही पढ़ाई, राहुल गांधी के पहले गरजे जीतू पटवारी

Jitu Patwari : मध्यप्रदेश के इंदौर में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए जमकर तैयारियां चल रहीं हैं। आइडीए ने कांग्रेस को इसके लिए 12 हजार वर्ग मीटर जमीन 3 दिन के लिए दी है। इंदौर में राहुल गांधी का कार्यक्रम 19 सितंबर को प्रस्तावित है। कार्यक्रम की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने भोपाल में प्रेस वार्ता बुलाई जिसमें छात्रों की गूंज के संबंध में विस्तार से बताया गया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए इसकी महत्ता बताई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आंकड़े दिखाते हुए शिक्षा और युवाओं की बदहाली के लिए बीजेपी और केंद्र सरकार को कोसा। उन्होंने बताया कि हालात ऐसे हैं कि 47 फीसदी छात्र-छात्राओं को 12 तक स्कूल ही छोड़ना पड़ रहा है।