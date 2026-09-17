17 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

इंदौर

जिस पितृ पर्वत पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का रेस्ट हाउस, उसकी फाइल नगर निगम से गायब !

Kailash Vijayvargiya Rest House: देवधरम टेकरी (पितृ पर्वत) का मूल मालिक नगर निगम है, जिसने 26 साल पहले हरियाली का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन संबंधित पूरी फाइल गायब है और रिकॉर्ड में यह देवधरम पानी की टंकी के नाम से दर्ज है।
2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Sep 17, 2026

कैलाश विजयवर्गीय फोटो (Photo Source: Kailash Vijayvargiya fb account)

कैलाश विजयवर्गीय फोटो (Photo Source: Kailash Vijayvargiya fb account)

नितेश पाल की रिपोर्ट…..

Indore news: जिस देवधरम टेकरी (पितृ पर्वत) पर नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का रेस्ट हाउस बन चुका है। धर्मशाला निर्माणाधीन है। बटुकों को ठहराने के लिए हॉस्टल बनाया जा रहा है, उस देवधरम टेकरी का मूल मालिक नगर निगम है। नगर निगम ने 26 साल पहले यहां हरियाली उगाने का प्रस्ताव पारित किया था। लेकिन इससे जुड़ी पूरी फाइल ही नगर निगम से गायब है। इसी में पितृ-पर्वत से जुड़े प्रस्तावों की पूरी जानकारी है। दो दशक से गायब इस फाइल को ढूंढ़ने की कोशिश भी नहीं की गई। निगम के रिकॉर्ड में पितृ-पर्वत नाम की कोई जगह नहीं है। रिकॉर्ड में पूरी पहाड़ी देवधरम पानी की टंकी के नाम से दर्ज है। इसलिए निगम के 2000 में आए प्रस्तावों में भी इसे देवधरम पानी की टंकी के नाम से ही संबोधित किया गया है।

प्रस्ताव में थी ये व्यवस्था

वर्षा ऋतु तथा रविवार एवं अवकाश के दिनों में पितृ पर्वत पर निगम के पदाधिकारी-पार्षद एवं उद्यान विभाग के कर्मचारी पितृ पर्वत पर रहेंगे। जनसामान्य को सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। यहां हरियाली और अन्य खर्चों को नगर निगम के व्यय मद क्रमांक 942064 बगीचों व मनोरंजन स्थलों का मेंटेनेंस 40 लाख रुपए के किए प्रावधान से करने के लिए आयुक्त को अधिकृत किया गया। मेयर इन काउंसिल कामकाज संचालन नियम 1998 के प्रावधान धारा 6 (3) के अन्तर्गत पोस्टर /बैनर / टेंट / ध्वनि व्यवस्था एवं साज संगीत व अन्य व्यवस्थाएं कोटेशन लेकर न्यूनतम भाव पर करने की स्वीकृति दी गई।

जिसके पास थी फाइल, उनका हो चुका निधन

बताते हैं यह फाइल अफसर संतोष मोदी के पास थी। यह रिकॉर्ड में है। वे निगम में सचिव का कार्यभार भी संभाल चुके थे। उनका काफी पहले ही निधन हो चुका है। देवधरम टेकरी को लेकर निगम रिकॉर्ड में कोई प्रस्ताव यदि आया था तो दिसंबर 2000 में परिषद से पारित ये आखिरी प्रस्ताव था। इसके बाद किसी बैठक में देवधरम टेकरी को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं आया है। न ही यहां हरियाली को लेकर और न ही इस जमीन को किसी अन्य को देने का कोई प्रस्ताव नगर निगम में नहीं है।

निगम के बेपरवाह सिस्टम का पूरा खेल ऐसे समझें

-निगम के आधिपत्य वाली देवधरम टेकरी पर हरियाली का प्रस्ताव पहली बार 26 जून 2000 को तत्कालीन महापौर परिषद में आया था। एमआइसी संकल्प क्रमांक-133 के प्रस्ताव में यहां पौधरोपण का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव को 4 जुलाई 2000 में हुई निगम की परिषद बैठक में प्रस्ताव क्रमांक 80 के तौर पर पेश किया और स्वीकृति मिल गई।

-नाम ऐसा से ही प्रस्ताव संकल्य-400 20 सितंबर केब 2000 को एमआइसी में आया। इसमें टेकरी पर जनभागीदारी से शहरवासियों से परिजनों की याद में पौधरोपण का प्रस्ताव था। पौधा देने व देखरेख के लिए निगम ने 251 रुपए शुल्क लेने की बात कही थी। इसी में इसे पितृ-पर्वत योजना का नाम दिया। इस संकल्प को प्रस्ताव-161 के तौर पर 22 दिसंबर 2000 को परिषद में रखा, मंजूरी मिली।

-क्रमांक 409 व परिषद के प्रस्ताव क्रमांक 161 से जुड़ी फाइल निगम में नहीं है। निगम रिकॉर्ड में इतनी ही जानकारी है कि फाइल विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी संतोष मोदी को दी थी। लेकिन मोदी के पास से फाइल निगम नहीं आई। 26 साल में निगम ने इस फाइल को लाने व प्रस्ताव से जुड़े कार्यालयीन दस्तावेज गायब होने पर एफआइआर भी नहीं कराई।

    शिवपुरी में शराबबंदी की मांग को लेकर मोबाइल टॉवर पर चढ़ीं महिलाएं

    ये भी पढ़ें
    Shivpuri Liquor Ban Demand

    खबर शेयर करें:

    शहर की खबरें:

    इंदौर न्यूज़

    भोपाल न्यूज़

    ग्वालियर न्यूज़

    जबलपुर न्यूज़

    रतलाम न्यूज़

    Updated on:

    17 Sept 2026 07:42 am

    Published on:

    17 Sept 2026 07:42 am

    Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / जिस पितृ पर्वत पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का रेस्ट हाउस, उसकी फाइल नगर निगम से गायब !

    बड़ी खबरें

    View All

    इंदौर

    मध्य प्रदेश न्यूज़

    ट्रेंडिंग

    इंदौर में जर्जर मकान तोड़ते वक्त दीवार गिरी, 4 महिलाओं की मौत की सूचना

    indore sanwer wall collapse
    इंदौर

    युवाओं में राहुल गांधी के इंदौर आगमन का अजब क्रेज, हाथों में टैटू बनवाकर जता रहे समर्थन

    Rahul Gandhi Tattoo
    इंदौर

    Indore Crime: मालिक को ढाबे पर छोड़, 27 लाख लेकर भागा ड्राइवर, सांवरिया सेठ-खाटूश्याम के दर्शन के बाद बस से उतरते ही पकड़ाया

    indore driver arrest
    इंदौर

    इंदौर विकास प्राधिकरण के बाहर बड़ी संख्या में पहुंचे किसान, अहिल्यापथ योजना बंद करने की मांग

    Ahilya Path Project
    इंदौर

    अमृत ग्रुप पर ED की Raid, कोलकाता और इंदौर में एक साथ 17 ठिकानों पर कार्रवाई

    ED Raids Amrit Group
    इंदौर
    Play Store

    DOWNLOAD ON

    Play Store

    App Store

    DOWNLOAD ON

    App Store

    TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
    Patrika Site Logo

    Trending Topics

    Rashifal

    T20 World Cup 2026

    PM Narendra Modi

    Top Categories

    राष्ट्रीय

    मनोरंजन

    स्वास्थ्य

    राजस्थान

    मध्य प्रदेश

    Legal

    Grievance Policy

    This website follows the DNPA’s code of conduct

    Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

    Privacy Policy

    Editorial Standards

    Corrections Policy

    Fact Check Policy

    About Us

    Code of Conduct

    RSS

    Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.