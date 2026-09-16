शिवपुरी में शराबबंदी की मांग को लेकर मोबाइल टॉवर पर चढ़ीं महिलाएं

women climb mobile tower liquor ban demand, शराबबंदी की मांग को लेकर टॉवर पर चढीं महिलाएं (Source-Patrika)
Shivpuri Liquor Ban Demand: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में अलग-अलग हिस्सों में वैध व अवैध शराब की बिक्री को लेकर महिलाओं व ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नही ले रहा है। इसी क्रम में बुधवार दोपहर पिछोर क्षेत्र के गूगरी गांव में शराब बिक्री बंद कराने की मांग को लेकर कुछ महिलाएं मोबाइल टॉवर पर चढ़ गईं, जबकि अन्य महिलाएं नीचे बैठकर प्रदर्शन करने लगीं। महिलाओं के टॉवर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और काफी देर तक समझाइश देकर उन्हें सुरक्षित नीचे उतारा।
गूगरी गांव निवासी सविता, रचना व विनीता ने बताया कि गांव में देशी व कच्ची शराब की बिक्री हो रही है। यह हालात कई सालों से है। शराब पीने के बाद कई परिवारों में विवाद की स्थिति बनी रहती है। नशे में घर पहुंचने वाले लोग महिलाओं व बच्चों के साथ मारपीट करते हैं, जिससे परिवारों में आए दिन गृह क्लेश होता है। विनीता ने बताया कि रोज-रोज की प्रताड़ना से परेशान होकर महिलाओं ने गांव में शराबबंदी की मांग उठाई है।
महिलाओं का कहना है कि गूगरी गांव में शराब का कोई लाइसेंसी ठेका नहीं है। इसके बावजूद गांव में शराब आसानी से उपलब्ध है। महिलाओं ने अवैध रूप से हो रही शराब बिक्री पर रोक लगाने और गांव में शराबबंदी लागू कराने की मांग की है। महिलाओं का कहना है कि शराबबंदी की मांग को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए ही वो मोबाइल टॉवर पर चढ़ गईं थीं।
पिछोर थाना प्रभारी नीतू सिंह अहिरवार ने बताया कि मामले की सूचना पर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे। पुलिस ने महिलाओं से बातचीत कर उनकी समस्या सुनी और कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद टॉवर पर चढ़ी महिलाओं को सुरक्षित नीचे उतारा गया। साथ ही जहां भी अवैध शराब की सूचना मिल रही है। वहां पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।
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