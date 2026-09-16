शिवपुरी में शराबबंदी की मांग को लेकर मोबाइल टॉवर पर चढ़ीं महिलाएं

Shivpuri Liquor Ban Demand: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में अलग-अलग हिस्सों में वैध व अवैध शराब की बिक्री को लेकर महिलाओं व ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नही ले रहा है। इसी क्रम में बुधवार दोपहर पिछोर क्षेत्र के गूगरी गांव में शराब बिक्री बंद कराने की मांग को लेकर कुछ महिलाएं मोबाइल टॉवर पर चढ़ गईं, जबकि अन्य महिलाएं नीचे बैठकर प्रदर्शन करने लगीं। महिलाओं के टॉवर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और काफी देर तक समझाइश देकर उन्हें सुरक्षित नीचे उतारा।